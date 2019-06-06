Выгнанный из EKRE Индрек Сярг подумывает о создании новой партии

Если сразу после получения известия об изгнании Сярг подумывал присоединиться к какой-либо другой партии, то на состоявшемся вчера вечером собрании он сказал, что по сути у него есть три возможности: подать на партию в суд, заявиться на конгресс EKRE, а третьим вариантом Сярг предложил сформировать новую инициативную группу, которая объединяла бы консервативных и защищающих интересы Тарту и Эстонии людей. Эта последняя идея и заслужила аплодисменты в зале.

Подписей в поддержку инициативной группы на вчерашней вечеринке было собрано около 70. Сярг все же подчеркнул, что создание инициативной группы не означает автоматически создания новой партии. "Не исключено, что мы объединимся с какой-то другой политической силой; может случиться, что из этого действительно вырастет новая партия, но может случиться и так, что не произойдет ничего", - сказал Сярг.

На вопрос, нет ли риска, что при создании новой консервативной народной партии в итоге получится новая версия EKRE, Сярг сказал: "Опасности есть разные, но и Мартин Хельме говорил, что национализм в Эстонии шире, чем охватывает EKRE".

Сярг добавил, что созданная им инициативная группа предназначена для тех, кто неудовлетворен действиями EKRE. "Есть выбор: быть злым и идти наперекор или быть творческим и строить. Я поддерживаю второй вариант", - добавил он.