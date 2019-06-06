Еврокомиссия рекомендует Эстонии инвестировать в науку и транспорт

Средства в упомянутые сферы стране следует направлять и в следующем бюджетном периоде Европейского Союза в период с 2021 по 2027 года, считают в Еврокомиссии.

В частности, комиссия рекомендует Эстонии инвестировать в транспортную инфраструктуру, которая играет ключевую роль в развитии экономической деятельности и экспорта страны.

Железнодорожный транспорт Эстонии в своем развитии отстает от остальной Европы, а эмиссия парниковых газов от шоссейного транспорта в стране за последние пять лет заметно возросла.

«Эстония – страна с разреженной заселенностью, кроме того, мы находимся на периферии Европы. Поэтому хорошо интегрированная транспортная сеть должна стать опорой экспорту и основой для развития экономики», – пояснила в интервью BNS руководитель эстонского представительства Еврокомиссии Катрин Хеэвельсон.

По ее словам, развивая транспортные проекты, Эстония должна следить и за тем, чтобы различные виды транспортного сообщения – железнодорожный, шоссейный, водный и воздушный эффективно взаимодействовали бы друг с другом.

«Наиболее крупная проблема транспортной инфраструктуры заключается как раз в низком уровне взаимодействия различных видов транспорта между собой, а также в их низкой экономичности», – подчеркнула Хеэвельсон.

Еврокомиссия также рекомендует Эстонии инвестировать в науку и деятельность по развитию, поддерживающую иннновации, в первую очередь, инвестиции в частный сектор.

Еще одно важное направление инвестиций, по оценке Еврокомиссии, это увеличение эффективности использования ресурсов и сектора энергетики. По словам Хеэвельсон, примером тому может послужить более широкое применение источников возобновляемой энергии в транспортном секторе. «На сегодня доля их использования в транспортном секторе в Эстонии составляет всего 0,4%, так что в этом направлении перед нами еще достаточно долгий путь», – отметила представитель Еврокомиссии в Эстонии.