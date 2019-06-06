Чт, 6.06.2019
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  • С победой! Только что выяснилось, кто будет представлять Эстонию на европейском Bocuse d'Or!

С победой! Только что выяснилось, кто будет представлять Эстонию на европейском Bocuse d'Or!

Артур Казарицкий (Bocuse d’Or)

ФОТО: Margus Johanson

Закончились соревнования крутых шефов, претендовавших на победу в отборочном туре всемирной поварской олимпиады Bocuse d'Or – «Золотой Бокюз». Накал борьбы был очень высок, ведь в конкурсе участвовали по-настоящему звездные повара. 

ФОТО: Вера Копти.

В атриуме Таллиннской школы обслуживания (TEKO) подвели итоги эстонского отборочного тура. Представлять Эстонию на европейском туре Bocuse d'Or в 2020 году будет уроженец Эстонии Артур Казарицкий. 

ФОТО: Вера Копти.

Последние три года Артур трудится на кухне знаменитого, практически культового ресторана Geranium, имеющего три звезды Мишлена в Копенгагене.

Жюри отметило высокий профессионализм Казарицкого и его команды.  

Как сказал президент Bocuse d'Or в Эстонии Димитрий Демьянов, перед нашими поварами открыт весь мир, и не имеет значения в какой стране работает повар. «Поздравляем Артура и желаем победы на европейском отборочном туре, который пройдет в Таллинне в 2020 году».

Второе место занял Иван Дериземля (CRU), третье – Александр Гуреев, который сейчас работает в Норвегии, в ресторане отеля Bristol в Осло.

Подробный репортаж с места событий читайте в ближайшее время. 

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