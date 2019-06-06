С победой! Только что выяснилось, кто будет представлять Эстонию на европейском Bocuse d'Or!

ФОТО: Вера Копти.

В атриуме Таллиннской школы обслуживания (TEKO) подвели итоги эстонского отборочного тура. Представлять Эстонию на европейском туре Bocuse d'Or в 2020 году будет уроженец Эстонии Артур Казарицкий.

ФОТО: Вера Копти.

Последние три года Артур трудится на кухне знаменитого, практически культового ресторана Geranium, имеющего три звезды Мишлена в Копенгагене.

Жюри отметило высокий профессионализм Казарицкого и его команды.

Как сказал президент Bocuse d'Or в Эстонии Димитрий Демьянов, перед нашими поварами открыт весь мир, и не имеет значения в какой стране работает повар. «Поздравляем Артура и желаем победы на европейском отборочном туре, который пройдет в Таллинне в 2020 году».

Второе место занял Иван Дериземля (CRU), третье – Александр Гуреев, который сейчас работает в Норвегии, в ресторане отеля Bristol в Осло.