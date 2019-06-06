Чт, 6.06.2019
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Парубий: запрет в Донбассе стрелять в ответ – это шаг к капитуляции, который мы не разрешим

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Андрей Парубий.

ФОТО: Dzhavakhadze Zurab/ITAR-TASS

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет о недопустимости запрета стрелять в ответ на атаки противника в Донбассе и называет это капитуляцией перед РФ.

"Запрет стрелять в ответ - это не шаг к миру, а шаг к капитуляции. Мы не допустим капитуляции Украины перед Россией", - заявил Парубий, открывая утреннее пленарное заседание парламента в четверг.

Он сказал, что представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) Леонид Кучма на заседании в Минске в среду по поручению президента Владимира Зеленского огласил инициативу: украинские военнослужащие не должны открывать огонь в ответ на атаки российского агрессора.

Парубий напомнил, что за последние сутки Украина потеряла на востоке страны одного воина, еще 12 были ранены.

Как сообщалось, накануне прошло заседание ТКГ в Минске. Кучма сообщил, что ТКГ обсуждала проблемы безопасности. Одной из договоренностей стало указание не только момента начала режима тишины, но и механизма его внедрения.

"Это принципиально. Поскольку ни одна из сторон не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого режима тишины. Должно быть записано - "не стрелять в ответ", также необходим запрет на обстрел гражданских объектов - школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19-го их утвердить", - приводятся слова Кучмы на сайте президента Украины.

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