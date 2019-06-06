Lux Express: новые поезда для Elron - очень плохая идея

"Прочитал в средствах массовой информации, что Эстония планирует купить четыре новых поезда. Я не думаю, что это хорошая мысль, как раз наоборот", - написал владелец Lux Express Grupp Хуго Осула Таави Аасу и министру финансов Мартину Хельме.

Осула обосновывает свое мнение тем, что в ближайшие годы ожидается очень существенное удорожание транспортных услуг, в том числе, движения автобусов. Это, в свою очередь, означает, что государству следует направлять больше госбюджетных средств в качество и объемы автобусного сообщения.

Он прогнозирует значительное удорожание автобусных услуг в течение двух-трех лет в связи с требованием резкого роста зарплат со стороны водителей автобусов. К тому же, это повышение зарплат и удорожание перевозок создадут, по его оценке, ситуацию, когда многие междугородние линии с низким спросом придется начать дотировать.

Осула указывает и на то, что нынешний объем пассажирских железнодорожных перевозок опеределен по т.н пиковой нагрузке, что создает высокий спрос за счет очень маленького вклада пассажиров. Так, к примеру, за билет на экспресс-поезд Таллинн-Тарту пассажир платит в среднем 4,94 евро, на линии Таллинн-Нарва - 3,87 евро и на линии Таллинн-Вильянди - 0,69 евро.

При этом большая часть перевозок вне часов пик или в середине недели осуществляется с очень низкой заполняемостью.

По мнению главы Lux Express, объем перевозок в часы пик следовало бы компенсировать автобусным транспортом, цена километра у которого в десять раз ниже.

Осула добавляет еще, что исходя из требований окружающей среды в нынешнем парке поездов не должно быть больше ни одного дизельного поезда.

Ранее министр экономики Таави Аас заявил, что новые гибридные поезда для Elron можно было бы приобрести на деньги, полученные от продажи квот на диоксид углерода. По словам министра, в ближайшие недели он предложит правительству купить четыре новых поезда, которые позволят увеличить число маршрутов на тартуском, нарвском и вильяндиском направлениях.