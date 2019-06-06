Michelin показала безвоздушную шину, которая появится на серийных автомобилях уже через пять лет

И вот теперь компании Michelin и General Motors заявили, что их решение может стать коммерческим продуктом уже в 2024 году, пишет ixbt.com. Компании показали прототип Uptis Prototype (Unique Puncture-proof Tire System), который в доработанном виде и намерены начать выпускать через пять лет.

Колесо выполнено из композитного каучука и полимерного стекловолокна. Это позволяет ему работать на нормальных шоссейных скоростях, в отличие от многих других подобных прототипов.