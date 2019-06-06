Michelin показала безвоздушную шину, которая появится на серийных автомобилях уже через пять лет

Концепты безвоздушных автомобильных шин показывали уже не один раз. Прототипы демонстрируют на различных выставках, но о серийном производстве зачастую молчат.
И вот теперь компании Michelin и General Motors заявили, что их решение может стать коммерческим продуктом уже в 2024 году, пишет ixbt.com. Компании показали прототип Uptis Prototype (Unique Puncture-proof Tire System), который в доработанном виде и намерены начать выпускать через пять лет.
Колесо выполнено из композитного каучука и полимерного стекловолокна. Это позволяет ему работать на нормальных шоссейных скоростях, в отличие от многих других подобных прототипов.
Michelin и General Motors говорят, что переход на подобные колеса будет иметь сразу несколько преимуществ. Во-первых, проколоть такое колесо условно невозможно, а это значит, что запасное с собой возить не требуется. Хотя сейчас во многих странах запаска уже является скорее непривычным объектом в багажнике. Во-вторых, увеличивается средний срок жизни колеса, что приводит к уменьшению отходов. В-третьих, сокращается производство шин, что влечет за собой сокращение выбросов вредных веществ.