Чт, 6.06.2019
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Строптивого форварда с женой-агентом выставляют на продажу

Mauro Icardi

ФОТО: Image Sport / Insidefoto / imago images / Insidefoto/Scanpix

Мауро Икарди рассорившийся этой зимой со всеми в итальянском "Интере" вызывает интерес у многих клубов Серии А. Интерес к футболисту проявляют "Наполи", "Ювентус" и "Рома".

Как сообщает championat.com, очередным претендентом на аргентинца стала «Рома». «Волки» в настоящий момент ведут переговоры с нерадзурри о переходе форварда Эдина Джеко, однако также обсуждает и других игроков. «Рома» уже уведомила «Интер» о заинтересованности в Икарди. Клубы находятся в хороших отношениях, но всё будет зависеть от решения самого футболиста. Ранее сообщалось, что Икарди может перейти в «Ювентус» или «Наполи». По информации СМИ, новый главный тренер «Интера» Антонио Конте потребовал продать форварда. В минувшем сезоне 26-летний нападающий провёл 29 матчей в итальянской Серии А, в которых отметился 11 голами (5 – с пенальти) и 4 результативными передачами.

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