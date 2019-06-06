Строптивого форварда с женой-агентом выставляют на продажу

Как сообщает championat.com, очередным претендентом на аргентинца стала «Рома». «Волки» в настоящий момент ведут переговоры с нерадзурри о переходе форварда Эдина Джеко, однако также обсуждает и других игроков. «Рома» уже уведомила «Интер» о заинтересованности в Икарди. Клубы находятся в хороших отношениях, но всё будет зависеть от решения самого футболиста. Ранее сообщалось, что Икарди может перейти в «Ювентус» или «Наполи». По информации СМИ, новый главный тренер «Интера» Антонио Конте потребовал продать форварда. В минувшем сезоне 26-летний нападающий провёл 29 матчей в итальянской Серии А, в которых отметился 11 голами (5 – с пенальти) и 4 результативными передачами.