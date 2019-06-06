Эксперты: Эстония теряет свой имидж как э-государство

По словам Мерле Майгре, заместителя директора CybExer Technologies, эстонского предприятия, которое экспортирует решения по кибербезопасности, без домашней работы положительный имидж Эстонии как электронного государства не продержится. «Сегодня в Эстонии мы не относимся к теме кибербезопасности целостно. Есть совет по кибербезопасности, но нет человека, который руководил бы этой сферой, нес бы четкую ответственность, вел себя как владелец и имел бы голос в правительстве. Такой человек должен понимать всю сферу целиком, и у него должны быть как полномочия планировать, так и деньги и людские ресурсы», - сказал он. Руководитель отдела киберрисков Swedbank Тоомас Вакс согласен, что Эстония сегодня теряет свой международный имидж.

«Кибербезопасность – это та тема, с которой мы с 2007 смогли попасть в элитарные клубы. Сегодня мы теряем эти позиции и часто становимся просто болтунами», - сказал он. Руководитель отдела электронного идентитета Департамента государственных инфосистем Маргус Арм сказал, что сегодня каждое министерство стремиться самостоятельно действовать в этой области и добавил, что очень необходим человек, который бы отвечал за эту сферу и которого бы не интересовали успехи только одного министерства, но который видел бы всю картину целиком.

Старший научный сотрудник Taltech и советник Ellex Raidla Энекен Тикк подчеркнула важность совместной работы. «Вопрос не только в одном человеке или в том, кто должен нести ответственность, вопрос намного шире. Недостаточно только одного дирижера, нужно все же иметь весь оркестр – например, говоря об этой сфере, мы вообще не говорим о Рийгикогу или местных самоуправлениях. Только в прошлом году государственный контроль пришел к выводу, что знания об информационной безопасности на уровне местных самоуправлений близки к нулю. Развитие сферы кибербезопасности должно идти из развития информационного общества, через привлечение различных групп населения. Чтобы уменьшить дигитальный разрыв в обществе, нужно обязательно больше заниматься обучением тех групп населения и институтов, знания которых находятся на низком уровне», - отметила Тикк.

Руководитель отдела электронного идентитета Департамента государственных инфосистем Маргус Арм сказал, что провайдер услуги Smart-ID должен найти дополнительные возможности, как гарантировать то, что Smart-ID будет в руках правильного человека. «Решение Smart-ID никто не взломал, оно по-прежнему безопасно. Обычный человек не особо много думает о безопасности, ему нужна удобная и дешевая услуга. За последние два десятка лет банки, телекоммуникационные компании и государство несколько раз объединяли усилия, чтобы повысить знания людей об электронных услугах или смарт-устройствах. Может быть пришло время для еще одной такой просветительской кампании?» - задался вопросом Арм.