Тайно записывавшая разговоры Керт Кинго, по оценке суда, действовала законно

Административная коллегия Государственного суда постановила, что тайно записывавшая развивающие беседы в Налогово-таможенном департаменте и передавшая эти записи новоиспеченный министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго поступала законно, сообщила пресс-служба суда.
Госсуд оценил, что увольнение Кинго за тайное ведение и передачу записей было противоправным. Поскольку Кинго записывала и передавала записи бесед с цель доказать притеснение на рабочем месте, по оценке Госсуда, интересы ведшего беседу чиновника департамента менее весомы, чем ее оправданный интерес доказать притеснение на работе.
В дошедшем до Государственного суда административном деле Керт Кинго и Налогово-таможенный департамент спорили о том, могла ли истица тайно записывать проводимые с ней развивающие беседы и передавать эти записи генеральному директору департамента и отделу внутреннего контроля в качестве доказательства притеснений на работе. Расследование притеснения не выявило, но департамент за запись и передачу развивающей беседы в порядке дисциплинарного наказания освободил истицу от занимаемой должности по причине того, что она нарушила действовавший в то время Закон о защите личных данных, поскольку не спросила у ведшего развивающую беседу чиновника департамента разрешения на запись разговора.
Госсуд объяснил, что законотворец Эстонии некорректно принял директиву о защите личных данных. Данная директива требует от стран-членов, чтобы была оговорена возможность для обработки личных данных и реализации крайне важных оправданных интересов человека. Такого правового основания эстонскими законами не предусмотрено. Поэтому, при рассмотрении жалобы, Госсуд опирался на недавно принятую директиву.
По оценке Государственного суда, у истицы был веский оправданный интерес получить для доказательства предполагаемого притеснения на работе нужные доказательства, чтобы потребовать прекращения такого поведения. Поскольку притеснение на работе часто имеет скрытый характер, и его может быть сложно доказать, Госсуд оценил, что оправданный интерес Кинго доказать предполагаемое неравное и унижающее достоинство обращение было весомее интересов, ведшего беседу чиновника департамента.
Своим решением Государственный суд обязал Налогово-таможенный департамент выплатить Керт Кинго за противоправное освобождение от занимаемой должности компенсацию в размере трех средних окладов и недополученную зарплату за противоправное отстранение от исполнение служебных обязанностей. Госсуд частично не удовлетворил требование Керт Кинго о компенсации ущерба. Также суд не нашел, что Кинго неверно обвинили в затягивании производства по налогам.
Административный суд для защиты частной жизни истицы объявил рассмотрение данного дела закрытым. Поскольку, по оценке Государственного суда, сегодняшнее решение не содержит информации, нарушающей неприкосновенность личной жизни истицы, Госсуд решил опубликовать его без ограничений.