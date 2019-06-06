Тайно записывавшая разговоры Керт Кинго, по оценке суда, действовала законно

Госсуд оценил, что увольнение Кинго за тайное ведение и передачу записей было противоправным. Поскольку Кинго записывала и передавала записи бесед с цель доказать притеснение на рабочем месте, по оценке Госсуда, интересы ведшего беседу чиновника департамента менее весомы, чем ее оправданный интерес доказать притеснение на работе.

В дошедшем до Государственного суда административном деле Керт Кинго и Налогово-таможенный департамент спорили о том, могла ли истица тайно записывать проводимые с ней развивающие беседы и передавать эти записи генеральному директору департамента и отделу внутреннего контроля в качестве доказательства притеснений на работе. Расследование притеснения не выявило, но департамент за запись и передачу развивающей беседы в порядке дисциплинарного наказания освободил истицу от занимаемой должности по причине того, что она нарушила действовавший в то время Закон о защите личных данных, поскольку не спросила у ведшего развивающую беседу чиновника департамента разрешения на запись разговора.

Госсуд объяснил, что законотворец Эстонии некорректно принял директиву о защите личных данных. Данная директива требует от стран-членов, чтобы была оговорена возможность для обработки личных данных и реализации крайне важных оправданных интересов человека. Такого правового основания эстонскими законами не предусмотрено. Поэтому, при рассмотрении жалобы, Госсуд опирался на недавно принятую директиву.

По оценке Государственного суда, у истицы был веский оправданный интерес получить для доказательства предполагаемого притеснения на работе нужные доказательства, чтобы потребовать прекращения такого поведения. Поскольку притеснение на работе часто имеет скрытый характер, и его может быть сложно доказать, Госсуд оценил, что оправданный интерес Кинго доказать предполагаемое неравное и унижающее достоинство обращение было весомее интересов, ведшего беседу чиновника департамента.

Своим решением Государственный суд обязал Налогово-таможенный департамент выплатить Керт Кинго за противоправное освобождение от занимаемой должности компенсацию в размере трех средних окладов и недополученную зарплату за противоправное отстранение от исполнение служебных обязанностей. Госсуд частично не удовлетворил требование Керт Кинго о компенсации ущерба. Также суд не нашел, что Кинго неверно обвинили в затягивании производства по налогам.