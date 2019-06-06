Почти половина сегодняшних арендаторов планирует купить собственное жилье в течение трех лет

Более половины опрошенных (59%) в настоящее время живут в собственных квартирах или домах, построенных до 2000 года, и 12% имеют более новое жилье. Каждый шестой респондент в настоящее время живет в съемном жилище, а каждый восьмой - у родителей или родственников.

Опрос показал, что 62% домовладельцев своим жильем довольны, а 23% думают о смене жилья. 48% из тех, кто живет в съемном жилье, планируют купить недвижимость в следующие три года - 33% хотят купить квартиру и 15% планируют купить дом.

По словам Анне Пяргма, главы отдела жилищного кредитования Swedbank, основной мотивацией для смены жилья является необходимость увеличения жизненного пространства, как отметили 31% респондентов. «Большинству ходатаев о жилищном кредите от 28 до 30 лет, а самые большие кредиты берут после тридцати лет, когда в семье рождаются первые дети. Поэтому основной причиной, по которой людям требуется больше места, можно считать увеличение семьи», - сказала Пяргма.

30% респондентов хотят сменить жилье, чтобы жить в более энергоэффективном здании, 22% респондентов заявили, что хотят жить в своем собственном доме, и 20% хотели бы рассмотреть возможность переезда в более спокойный район.

Наиболее важными критериями выбора жилья были: цена на недвижимость (44%), район (43%) и размер жилой площади (36%). Каждый четвертый также обращал внимание на ежемесячные фиксированные расходы и условия жизни в более широком смысле. 17% респондентов отмечают важность хорошо развитой инфраструктуры.

Решение о покупке собственной недвижимости тщательно продумывается, и при получении ипотечного кредита все больше внимания уделяется условиям кредитного договора. «Получая ипотечный кредит, люди считали условия гибкого кредитного договора более важными, чем процентная ставка. 47% респондентов указали, что для них было важно, чтобы кредитный договор мог быть изменен в случае необходимости, и чтобы была возможность сделать досрочные выплаты. 43% отмечают важность размера процентной ставки, а также 43% считают, что для них важна возможность подписать кредитное соглашение в интернете, не приходя в банк», - объяснила Пяргма.