TalTech собирается платить студентам определенной специальности около 500 евро в месяц

По словам научного сотрудника Института геологии TalTech Рутт Хинтс, в Эстонии остро необходимы молодые геологи и горные инженеры, которых ожидают такие мегапроекты, как туннель Таллинн-Хельскинки, Rail Baltica, исследование фосфоритов и Balticconnector. «Для того, чтобы мотивировать молодежь выбрать специальность геолога или горного инженера, студентам предлагаются стипендии как от университета, так и от горных предприятий Эстонии», - сказала Хинтс.

Будущие геологи и горные инженеры могут ежемесячно ходатайствовать о стипендии от TalTech в общей сумме около 480 евро. На стипендию в 160 евро могут претендовать студенты, укладывающиеся в номинальное время обучения; о стипендии в 100 евро могут ходатайствовать все студенты института геологии с оценками не ниже 4,0 (первокурсники могут претендовать на нее со второго семестра, когда станут ясными первые учебные результаты). К тому же студенты могут ходатайствовать об учебном пособии размером 220 евро, которое выплачивается по обоснованной причине.

Помимо это стипендии выплачивают Enefit Kaevandused, Viru Keemia Grupp и Эстонское Горное общество. Enefit Kaevandused распределяет годовые стипендии в 1500 евро учащимся как на бакалавриате, так и в магистратуре. Viru Keemia Grupp и Эстонское Горное общество выдают годовые стипендии размером в 1300 евро успешным студентам бакалавриата специальности по изучению ресурсов земных недр.

По словам Хинтс, Эстония будущего особенно нуждается в хорошо подготовленных геологах и горных инженерах, которые владеют инфотехнологиями. «Институт геологии TalTech серьезно следует за развитием инфотехнологий — мы используем при обучении дроны, виртуальный мир в 3D и современную технику, что готовит молодежь ко все более сложным в технологическом смысле вызовам», - добавила Хинтс.