Cовет э-Эстонии одобрил программу действий по внедрению искусственного интеллекта

По словам председателя Совета Юри Ратаса, разумное использование искусственного интеллекта позволяет такому маленькому обществу, как эстонское, максимально использовать весь свой потенциал, как внутри страны, так и на международном уровне.

«Я рад, что как у общественного, так и у частного сектора наблюдается явный интерес к внедрению искусственного интеллекта. В долгосрочной перспективе это позволит вывести услуги государства и частного сектора на совершенно новый уровень, повысит производительность и конкурентоспособность нашей экономики и позволит Эстонии и в дальнейшем быть флагманом для наших партнеров в Европе и в мире», - сказал Ратас, подчеркнув при этом, что успешное наступление «краттов» возможно только тогда, когда уровень знаний общества это позволяет.

Экспертная группа, разработавшая программу действий по внедрению искусственного интеллекта, советует способствовать как можно более широкомасштабному тестированию искусственного интеллекта, что позволит понять, в каких сферах от него больше всего пользы. Также необходимо определить, какие публичные услуги особенно выиграют от использования искусственного интеллекта, и разработать способы взаимодействия «краттов». В настоящее время в публичном секторе Эстонии задействовано 16 «краттов», но уже в следующем году их число вырастет до 50. Успешное же развитие искусственного интеллекта в частном секторе требует сначала большей дигитализации бизнес-сферы. Кроме того, необходимо поднять общий уровень знаний о возможностях искусственного интеллекта и умения находить ему применение. В дополнении нуждается и законодательство, хотя в отдельном законе для искусственного интеллекта необходимости нет.

Также члены Совета получили обзор финансирования развития ИТ в контексте государственной бюджетной стратегии, стратегии основанного на технологиях образования, разработкой которой занимается Министерство образования и науки, и состояния программы э-резидентства 2.0. Целью последней является сделать институт э-резидентства более удобным для пользователя и подготовить почву для роста числа э-резидентов.