Ударивший знакомого ножом мужчина не признает себя виновным в попытке убийства

По словам защитника Саара, речь идет не о попытке убийства, а о нанесении телесных повреждений по неосторожности в ходе возникшей ссоры.

4 ноября в эльваской квартире сожительницы Меэлиса Саара состоялась попойка, в которой принимал участие и пострадавший.

Прокурор Татьяна Тамм пояснила в ходе сегодняшнего судебного заседания, что Меэлис Саар поссорился со своей сожительницей, и в тот момент, когда спутница жизни Саара говорила с ним по телефону, пострадавший вмешался, отобрал у нее телефон и начал сам выяснять отношения с мужчиной.

После телефонного разговора пострадавший столкнулся с Меэлисом Сааром у дома, и ситуация обострилась. По словам прокурора, Меэлис Саар ударил пострадавшего ножом в область сердца, нанеся ему телесные повреждения, угрожающие жизни, вследствие чего пострадавший впал в кому. Скорая помошь спасла жизнь пострадавшего, и перед Рождеством в прошлом году он был выписан из больницы.

Саар сбежал с места преступления, захватив с собой орудие нападения. Прокурор сказал, что на месте был найден и второй нож, который не принадлежал Саару. По словам защитника Саара, этот нож принадлежал потерпевшему. Сам Саар заявил, что действовал в рамках самообороны. Он не отрицал факт нанесения ножевого ранения, но не признал себя виновным в попытке убийства.

По словам потерпевшего, он не помнит случившегося и знает только то, что ему сказали другие. Саар и потерпевший знакомы много лет и до инцидента вполне вежливо общались. Потерпевший признал, что был в тот вечер сильно пьян, поскольку употреблял пиво и водку.