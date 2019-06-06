Под Тарту найден советский самолет: эксперты поражены тем, что нашли среди фрагментов

После того, как саперы очистили место находки от взрывных устройств, эксперты в области военной истории начали прочесывать территорию с помощью металлоискателя. В итоге они нашли все части истребителя. Помимо боеприпасов из земли достали двигатель, детали фюзеляжа, останки пилота и нераскрытый парашют.

Сначала военный историк и руководитель Тартуского отделения поискового клуба Kamerad Александр Коткин посчитал, что это фрагменты истребителя ЛаГГ-3. Однако после очистки деталей стало ясно, что речь идет об истребителе Як-9. Пока что неизвестно, кем был найденный пилот, но российские и эстонские исследователи попытаются это выяснить в ближайшее время. Останки пилота планируют захоронить на военном кладбище.

Истребитель Як-9 Jak-9 ФОТО: By Alan Wilson From Stilton, Peterborough, Cambs, Uk - Yakolev Yak-9u [c/n 1257], Cc By-sa 2.0, Https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=648009 Длина 8,5 м

Размер крыла 9,74 м

Порожний вес 2,27 т

Макс. скорость 600 км/ч

Период производства 1942–1948

Заводы в Новосибирске, Омске и Москве

Число самолетов 16 769

Мощность двигателя 1180 лошадиных сил, позднее 1650

Оснащен 20 мм пушкой ШВАК и двумя 12,7 мм пулеметами

Первая битва – Сталинград, 1942 год

Самый известный пилот – сын Иосифа Сталина, полковник Василий Сталин

Материал для нижнего белья

По словам руководителя военного музея Jõgewa Сергея Еремина, принимавшего участие в раскопках истребителя, обнаружение нераскрытого парашюта нетипично.

Так как материал, из которого изготавливали парашюты во времена Второй мировой войны, был очень ценным, целых парашютов сохранилось мало. «После войны женщины шили из них нижнее белье», – уточняет Еремин.

Найденный парашют свидетельствует, что пилот погиб еще в воздухе и не успел предпринять что-либо для спасения своей жизни.

Сейчас военные исследователи пришли к заключению, что, вероятнее всего, самолет упал в сентябре 1944 года в ходе воздушного боя между войсками Германии и Красной армией.

«В то время в окрестностях Тарту было подбиты около 10 истребителей Красной армии, один из которых был найден сейчас, и еще один несколько лет назад», – рассказывает Еремин.

Он также заметил, что данный истребитель продержался на войне довольно долго: его произвели в 1943 году, а подбит он был только в 1944 году. «Продолжительность жизни истребителей во время Второй мировой была около шести часов, некоторые не могли продержаться в воздухе и часа. Во время войны самолеты бомбили еще на взлетной полосе, еще до того, как они успевали впервые подняться в воздух».

Работа на несколько дней

Директор военного музея попросил для себя несколько фрагментов найденного самолета, чтобы экспонировать их в Jõgewa. Так как истребитель попал в глинистую почву, Еремину предстояло потрудиться, чтобы отчистить его. «Даже при помощи мойки высокого давления не удалось отчистить все, два дня отбивал куски глины, используя зубило и молоток», – рассказывает Еремин.

Пришлось повозиться и с очисткой парашюта. «Большое спасибо работницам химчистки Йыгева, которые несколько дней промучились с ним», – говорит Еремин.