Министр по делам народонаселения будет обходиться в 600 000 евро в год

Прогнозируемые годовые расходы министра, согласно подсчетам Министерства финансов, составят около 600 000 евро, в этом году выделяют половину этой суммы – 300 000 евро.

На зарплату министра и представительские траты в год будет уходить 101 018 евро, место вице-канцлера обойдется в 76 534 евро, советника – 48 267 евро, помощника министра – 49 703 евро, советника по связям с общественностью – 48 703 евро, водителя – 21 882 евро, саму машину – 17 575 евро, расходы на командировки – 7450 евро, расходы на связь – 7900 евро, а также на представительские расходы и спецльготы – 4254 евро.