Министр по делам народонаселения будет обходиться в 600 000 евро в год

Сегодня правительство решило выделить из резервов деньги на покрытие расходов восстановленной должности министра по делам народонаселения, пишет Postimees.
Прогнозируемые годовые расходы министра, согласно подсчетам Министерства финансов, составят около 600 000 евро, в этом году выделяют половину этой суммы – 300 000 евро.
На зарплату министра и представительские траты в год будет уходить 101 018 евро, место вице-канцлера обойдется в 76 534 евро, советника – 48 267 евро, помощника министра – 49 703 евро, советника по связям с общественностью – 48 703 евро, водителя – 21 882 евро, саму машину – 17 575 евро, расходы на командировки – 7450 евро, расходы на связь – 7900 евро, а также на представительские расходы и спецльготы – 4254 евро.
Кроме того, отделу семейной политики выделено 225 715 евро.
Министром по делам народонаселения является член партии «Отечество» Рийна Сольман.