Найдено третье тело: полиция Детройта ищет серийного убийцу и насильника

"Мы не пытаемся создать тревогу, но хотим проверить эту информацию", — сказал начальник полиции Детройта Джеймс Крэйг.

Похоже, что убийца — мужчина, который преследует проституток в возрасте за 50 лет, пишет портал ruherald.com со ссылкой на USA Today.

С середины мая появились слухи о том, что в центре Детройта объявился серийный убийца. Но тогда полицейское управление отказалось от них, заявив, что «циркулирует ложная информация» и «это неправда».

В среду, 5 июня, Крэйг повторил отрицание департамента, заявив, что эти смерти разные и «не имеют к друг другу никакого отношения». Он отметил, что они также не связаны с другими недавними расследованиями убийств, но он не отрицал возможность того, что есть старые, нераскрытые изнасилования и убийства, которые могут быть связаны с тем же убийцей.

Крэйг сказал, что департамент решил предупредить о возможном серийном убийце в среду после того, как тело женщины было найдено голым на пустыре возле Mount Elliott. Полиция считает, что последняя смерть может быть связана с двумя другими.

«Мы хотим проверить это», — сказал он. «У нас ведется активное расследование всех трех убийств».

По словам Крэйга, убийца заманивает женщин в пустующие здания, насилует и убивает их. Он призвал женщин быть бдительными и избегать прогулок с незнакомцами.

«Похоже, что есть тенденция и закономерность», — сказал он, добавив, что полиция «хотела, чтобы сообщество секс-работников узнало об этом очень опасном подозреваемом».

На данный момент одно из трех тел было найдено в эту среду, остальные — 19 марта и 24 мая. Тело последней жертвы было найдено обнаженным, но никаких опознавательных деталей не обнаружено. Похоже, что она была мертва в течение нескольких дней, сообщили в полиции.

Первоначально следователи полагали, что первая женщина умерла от передозировки наркотиками, но медицинский эксперт установил, что она скончалась от травмы, нанесенной тупым предметом. По словам шефа, никаких других выводов в отношении причин смерти не сделано.

«Мы верим, что может быть какая-то связь», — сказал Крэйг. Он сказал, что, как правило, убийцы совершают свои преступления одинаково, и выразил надежду, что других жертв не будет.