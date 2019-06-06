Российский футбол претерпел существенное изменение

Если в 1990-х россисйкий футбол жил по средствам и на уровне Высшей лиги не дотировался в коллоссальном объеме за счет госбюджета, то теперь ситуация такова, что только "Краснодар" в России является полностью частным клубом, в эту же когорту можно отнести и ЦСКА. "Спартак", выступивший против расширения финансируется "ЛУКойлом", две госмонополии владеют "Зенитом" и "Локомотивом". "Динамо" - госбанк ВТБ В остальных клубах сильна зависимость от бюджетного кошелька и расположения духа губернатора.