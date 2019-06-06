Российский футбол претерпел существенное изменение

21 год российский чемпионат в Высшей лиге насчитывал 16 команд. Сложное экономическое положение 1990-х годов вынудило руководство РФС и ПФЛ сократить лигу до приемлемых 16 команд. Сегодня же российский футбол получил Премьер-лигу, которая будет состоять из 18 команд.
Вопрос увеличения числа участников РПЛ до 18 команд обсуждался на заседании исполкома Российского футбольного союза.
Большинство клубов Российской Премьер-Лиги проголосовало за увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата России с 16 до 18.
Если в 1990-х россисйкий футбол жил по средствам и на уровне Высшей лиги не дотировался в коллоссальном объеме за счет госбюджета, то теперь ситуация такова, что только "Краснодар" в России является полностью частным клубом, в эту же когорту можно отнести и ЦСКА. "Спартак", выступивший против расширения финансируется "ЛУКойлом", две госмонополии владеют "Зенитом" и "Локомотивом". "Динамо" - госбанк ВТБ В остальных клубах сильна зависимость от бюджетного кошелька и расположения духа губернатора.
Кто выйдет в Премьер-лигу и какое качество будет у игр в декабре и феврале - покажет только время. Также время покажет сколько продержится система из 18 команд. А пока, как признался глава РФПЛ Сергей Прядкин, указание расширить Лигу "было дано". Лига ответила "Есть".