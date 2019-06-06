В Курессааре вандалы осквернили монумент жертвам фашизма

На подножье красной краской они изобразили взлетающий на воздух город и дату "2019", в правом углу оставлено непонятное послание, сообщило в четверг агентство Интерфакс со ссылкой на местную газету Meie Maa.

"За подобное деяние можно наказать штрафом по статье нанесение ущерба имуществу", - пояснила старший следователь отдела полиции Курессааре Хеди Випп.

По ее словам, наказание могло бы быть гораздо серьезнее, если бы на монументе была изображена фашистская символика.

"В этом случае это можно было бы расценивать как деяние против культурной ценности", - сказала представитель полиции.