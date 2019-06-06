Samsung Galaxy Note10 показали во всей красе на видео

Galaxy Note10 получит экран Infinity O с отверстием под одинарную фронтальную камеру по центру, а не справа, как у Galaxy S10, пишет ixbt.com. При этом размер панели Dynamic AMOLED с поддержкой HDR10+, разрешением 1440 x 3040 пикселей, диагональю 6,3 дюйма немного меньше, чем у Galaxy Note9.

Сзади смартфон тоже будет заметно отличаться от предшественника. Тройная камера расположена вертикально в правом углу, напоминая Huawei P30 Pro. Сканер отпечатков пальцев останется встроен под экран.