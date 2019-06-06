Samsung Galaxy Note10 показали во всей красе на видео

Ресурс 91mobiles и известный инсайдер OnLeaks опубликовали качественные рендеры и трехмерную компьютерную модель планшетофона Samsung Galaxy Note10, чей анонс ожидается только в августе.
Galaxy Note10 получит экран Infinity O с отверстием под одинарную фронтальную камеру по центру, а не справа, как у Galaxy S10, пишет ixbt.com. При этом размер панели Dynamic AMOLED с поддержкой HDR10+, разрешением 1440 x 3040 пикселей, диагональю 6,3 дюйма немного меньше, чем у Galaxy Note9.
Сзади смартфон тоже будет заметно отличаться от предшественника. Тройная камера расположена вертикально в правом углу, напоминая Huawei P30 Pro. Сканер отпечатков пальцев останется встроен под экран.
Корейский производитель устранит у Galaxy Note10 аудиоразъем 3,5 мм и выделенную кнопку Bixby. Слева разместятся кнопки включения и громкости, а правая грань останется чистой. Снизу — решетка динамика, слот для стилуса, микрофон и порт USB Type-C. Лоток для карт SIM расположен сверху рядом с микрофоном, а также ИК-портом. Смартфон имеет размеры 162,6 x 77,4 x 7,9 мм.