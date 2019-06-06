Что нужно реформировать в Эстонии до 2035 года? Госканцелярия собирает идеи

Успеть за масштабными изменениями

В Нарве кроме приехавших из Таллинна чиновников на семинар собрались чиновники местных самоуправлений Нарвы и Йыхви и просто активные горожане. Ранее такие семинары также прошли в Пайде и Тарту, а после Нарвы состоятся еще в Таллинне, Пярну и Курессааре.

Как рассказал Хенри Каттаго, директор Стратегического бюро Госканцелярии, в 2020 году заканчивается нынешний период европейского финансирования и вместе с ним многие долговременные программы развития. С одной стороны, требуется новая долгосрочная стратегия, с другой - это возможность заранее запланировать изменения, реализация которых займет очень много времени. Например, изменения в энергетике, транспорте или образовании невозможно провести быстро, а изменения, происходящих в этих сферах сейчас - результат решений, принятых уже давно.

“8 марта прошлого года правительство дало нам задание выработать долгосрочную программу на следующие 15 лет”, - сказал Хенри Каттаго.

Ожидается, что в начале 2020 года правительство примет стратегию, которая к тому времени должна быть готова.

“Чего мы хотим достичь? - объясняет Хенри Каттаго. - Мы хотим сформулировать 3-5 больших основных целей реформ и наметить ресурсы для их реализации”.

По словам Эйли Лепик, замдиректора Стратегического бюро Госканцелярии, ситуация в мире и в Эстонии серьезно меняется, и это нужно учитывать. Например, по прогнозу, через 15 лет 25% населения Эстонии будут старше 65 лет. Понятно, что сейчас ни рынок труда, ни система здравоохранения к этому не готовы, и потребуются какие-то реформы.

Какой Эстонию хотят видеть жители?

До начала семинаров в разных городах страны составители стратегии провели опрос, в котором участвовали почти 14 тысяч жителей Эстонии. Из них около 2 тысяч человек заполнили опросник в библиотеках, остальные - онлайн. Людей попросили отметить, какой они хотят видеть Эстонию в 2035 году.

Самый популярный ответ - безопасной. На втором месте оказалось слово “свободная”, на третьем - “близкая к природе”. На четвертом месте с очень небольшим отрывом от “близкой к природе” - “ориентированная на человека”.

22% участников опроса использовали опросник на русском языке, 1% отвечали на английском, и в зависимости от языка ответы заметно отличались. Русскоязычные также на первое место поставили безопасность, еще они хотели бы видеть Эстонию состоятельной и здоровой. Англоязычным жителям Эстонии нужна страна свободная, открытая и инновативная.

Предложили конкретные реформы

В черновике стратегии есть пять целей на 2035 год, но они сформулированы очень широко и спорить с ними, в общем, сложно. Например, “Эстония - лучшее место для жизни: и в деревне, и в городе” или “Эстония отличается развитой, инновационной и ответственной экономикой”.

Участников семинара в Нарве попросили прокомментировать этот черновик и предложить правительству более конкретные шаги, которые можно было бы запланировать. Сразу несколько человек предложили ввести регулярный контроль состояния здоровья людей за счет государства и больше внимания обращать на профилактику болезней.

Магнус Урб из Министерства финансов заметил, что такое же предложение поступило от участников семинаров, которые уже прошли в Тарту и в Пайде.

Многие предложения касались сферы образования. В Нарве предлагали, в частности, вернуть обязательное распределение выпускников вузов, которые обучались бесплатно, целенаправленно воспитывать в школьниках предприимчивость и ответственность и даже предоставить всем работникам третий выходной на неделе, при условии, что его можно будет тратить только на обучение.

Несколько человек предлагали изменения в государственном управлении, прежде всего, предлагали усилить работу “электронного государства”, чтобы для простого гражданина бюрократия была сведена к минимуму.

Нарвский юрист Александр Гамазин предложил также изменить избирательное законодательство: чтобы помешать использовать административный ресурс на выборах, аннулировать голоса, отданные за тех чиновников и директоров муниципальных предприятий, которые участвовали в выборах, но затем “передумали” становиться депутатами. Сейчас их голоса позволяют попадать в городские собрания людям, менее популярным у избирателей.