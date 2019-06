Уже очень скоро в прессе стали появляться сообщения о безудержных, продолжающихся ночи напролет вечеринках в лондонских клубах, кокаине, депрессии и даже попытках членовредительства.

Сам он явно бравировал вновь обретенной скандальной известностью, покрыл свое тело татуировками, в том числе изображением своего кумира - умершего молодым голливудского актера Джеймса Дина.

Полунин утверждал, что не раз выходил на сцену под воздействием кокаина, а однажды даже опубликовал у себя в "Твиттере" клич: "Кто-нибудь продает героин? Хочу поднять настроение".

За Полуниным укрепилось прозвища enfant terrible ("капризное дитя") и "bad boy" балета. Поначалу в этом виделось скорее снисходительно-журящее порицание и чуть ли не восхищение эскападами звезды. Пережив эпоху рок-н-ролла, британская пресса видела и не такое.

Тем более, что новости о скандалах перемежались сообщениями о новых сценических и не только достижениях и стремительно ширящихся признании и популярности артиста.

В 2012 году он ушел из Королевского балета, заявив, что из-за слишком жесткой атмосферы в театре художник в нем умирает.

Он переехал в Россию, где стал солистом Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, что не мешало ему активно развивать свою карьеру и на Западе.

Карьера эта, впрочем, все больше отходила от традиционного классического балета, развиваясь в сторону современного танца - не столько авангардного, сколько тяготеющего к полуэстрадной, чуть ли не на грани китча хореографии.

Поставленный в 2015 году известным американским фотографом и режиссером Дэвидом Лашапеллем в стиле "сюрреалистического гламура" клип на песню ирландского поп-музыканта Хозиера Take Me to Church собрал на YouTube свыше 27 млн кликов.

За ним последовали несколько аналогичных клипов, прочно закрепившие за Полуниным статус звезды уже не столько балета, сколько поп-мира и шоу-бизнеса.

Параллельно он стал сниматься в кино. И хотя фильмы, в которых он фигурировал, вполне громкие, насыщенные кинозвездами первой величины - "Убийство в "Восточном экспрессе" с Пенелопой Круз, Джонни Деппом, Джуди Денч и Мишель Пфайфер и "Красный воробей" с Дженнифер Лоуренс, Шарлоттой Рэмплинг и Джереми Айронсом, - самому Полунину в них доставались роли более чем второстепенные.

Даже в недавней кинобиографии Рудольфа Нуриева "Белый ворон" режиссер Рейф Файнс дал ему всего лишь роль друга и партнера легендарной звезды, предпочтя взять на главную роль молодого и практически неизвестного танцовщика из Казани Олега Ивенко.

Зато в 2017 году в свет вышел снятый режиссером Стивеном Кантором полнометражный документальный фильм о самом Полунине - под простым, но красноречивым названием "Танцор".

Скандал политический

В последние год-два интенсивность сенсационных новостей вокруг Полунина и напряженность связанных с ним скандалов стали стремительно нарастать.

30 ноября 2018 года он объявил о принятии российского гражданства и поддержке деятельности президента Владимира Путина.

В феврале 2019 года в интервью корреспонденту агентства AFP в Москве он продемонстрировал татуировку с портретом Путина у себя на груди.

В недавнем интервью Guardian он признает, что чуть ли не с детства восторгался Путиным, считая его героем и сильной личностью. "Я вижу в нем свет", - сказал он.

Нет нужды говорить, что в западном мире, и в первую очередь в ставшей его домом Британии, в атмосфере осуждения действий России на Украине и прочно укорененной убежденности в причастности Кремля к покушению на Скрипалей, такая позиция популярности Полунину не прибавила.

В то же время в сентябре прошлого года, стоя на Красной площади, он заявил, что посредством искусства хочет объединить Англию, Россию и Украину.

В том же интервью AFP наряду с татуировкой Путина он показал и вытатуированный у него на внешней стороне ладони национальный украинский символ - трезубец, а в уже цитировавшемся интервью Guardian заявил, что хочет сохранять нейтралитет, принять обе стороны и научить мир любви.

В этот достаточно взрывной коктейль пропутинской и проукраинской символики Полунин подмешал еще одну не менее взрывоопасную, хотя Западу и менее понятную краску.

Он с гордостью демонстрировал журналистам еще одну свою татуировку: чуть пониже Путина на животе у него красуется коловрат - похожий на свастику восьмиконечный символ, имеющий якобы древнеславянское происхождение и используемый неоязычниками и некоторыми праворадикальными славянскими националистическими и даже неонацистскими организациями.

Неоднозначный, мягко говоря, смысл этого символа Полунина явно не смущает. "В Германии меня из-за этого знака считают фашистом, - со смехом признавался он в интервью Guardian. - Но эта древняя славянская свастика - один из самых лучших символов, если пользоваться им правильно. Если идти по пути разрушения, как это делал Гитлер, то она тебя разрушит. Но я хочу изменить ужасное отношение к этому прекрасному символу света".

Неудивительно, что Киеву проукраинские реверансы Полунина убедительными не показались. Он был внесен в базу "Миротворец" наряду с другими "пособниками сепаратистов и агентами Кремля".

В особенности после того, как он выступил в аннексированном Крыму. А совсем недавно стало известно о назначении его художественным руководителем балетного училища, которое будет построено в Севастополе.

Противостояние, похоже, лишь укрепляет его позицию.

"Оно придает мне энергию, это как наркотик, который многократно усиливает твои ощущения. Прежде чем начать строить, нужно разрушить, а строить надо уже с нуля, - говорит танцор. - Самое поразительное в мире чувство - чувство разрушения. Для строительства нужно много сил, терпения и времени, а разрушение быстро и мгновенно. Как взрыв".

А когда интервьюер Guardian предположил, что в России, наверное, приветствуют такого рода его высказывания, он ответил: "Да нет. Власти велели мне прекратить засорять медийное пространство".

Скандал гомофобный

Однако самым решительным ударом по репутации Полунина на Западе стала не его откровенно провокационная политическая поза, а сделанные им недавно заявления, расцененные как гомофобные.

29 декабря он опубликовал у себя в "Инстаграме" удаленный впоследствии пост, в котором говорилось буквально следующее: "Артистам балета! Мужик должен быть мужиком на сцене, уже есть балерина, не должно быть двух. Мужчина должен быть мужчиной! Для этого у тебя и есть яйца! Мужчина - волк! Мужчина - лев! Не будь слабаком, будь воином!"

К моменту публикации этого поста Полунин был уже назначен на роль Зигфрида в постановке "Лебединого озера" в Парижской опере. В насыщенном подвижной и нестандартной сексуальностью балетном мире маскулинно-мачистский выпад Полунина был воспринят однозначно как гомофобный.

Полунин одумался и поспешил удалить опасный пост, но было поздно.

Franchement @operadeparis inviter un type pareil en 2019 à Paris, c'est juste impossible. Notre compagnie prône des valeurs de respect et de tolérance ! Cet homme n'a rien à faire à nos côtés pic.twitter.com/y6TylB4SLe — Adrien Couvez (@Adriencvz) 10 января 2019 г.

Коллега Полунина, танцовщик Парижской оперы Адриен Куве опубликовал скриншот полунинского поста у себя в "Твиттере", откуда его с готовностью подхватила и пресса. Слова Полунина он назвал "позором". "В нашей труппе господствует дух взаимоуважения и терпимости. Таким людям у нас не место".

Масла в огонь подлил еще один заодно вскрытый выпад Полунина, на сей раз против людей с избыточным весом: "Видишь толстяка - шлепни его! Ему это поможет и подстегнет к похудению. Никакого уважения лентяям!"

Господствующий в современном мире плюрализм готов простить даже радикальные политические взгляды. Но не готов простить оскорбления и дискриминацию людей по признакам их сексуальной ориентации или физических особенностей.

Художественный руководитель балетной труппы Парижской оперы Ориель Дюпон сообщила труппе о своем решении расторгнуть контракт с Полуниным. "Он талантливый артист, - говорится в ее письме, - но его публичные высказывания находятся в противоречии с ценностями нашего театра".

Сам Полунин категорически отказывается считать свое высказывание гомофобным: "Я всего лишь говорил о важности мужской энергии в танце. Мужская энергия не имеет ничего общего с сексуальной ориентацией. Возьмите, например, Марлона Брандо - он мой кумир, трудно найти мужчину с более ярко выраженной маскулинностью. При этом он был бисексуал. У Нуриева была мужская энергия, у Фредди Меркьюри. Даже у Элтона Джона она есть. Эти мужчины - не слабаки. Но если ты слабак, жизнь разрушит тебя".

Значит ли это, что к гомосексуализму и гомосексуалам он относится к симпатией? "Наблюдать за тем, как мужчины целуются, для меня неестественно", - признается он, морщась.

Как бы то ни было, но подобная откровенность дорого ему обошлась - не только в смысле репутации, но и в прямом денежном выражении.

"Со мной отказались работать театры и концертные залы, промоутерские компании, рекламные агентства. Некоторым мне даже пришлось вернуть деньги. Сколько? Ну не так уж чтобы очень много, примерно сто тысяч фунтов. Хорошо, что хоть в суд не подали".

Организовавшая полунинские выступления в Лондоне компания London Theatre Direct (LTD) отменять назначенные спектакли все же не решилась, но сочла нужным сделать за неделю до их начала следующее заявление:

"LTD официально объявляет о приостановке продажи билетов на предстоящие танцевальные представления Сергея Полунина в театре "Палладиум". Это решение принято после того, как наше внимание было обращено на серию пропагандирующих ненависть высказываний танцовщика. Гомофобные и сексистские заявления Полунина, так же как и его призывающие к насилию слова о людях, страдающих от избыточного веса, противоречат основополагающим для LTD принципам равноправия, терпимости и культурного многообразия".

В такой атмосфере Полунин подошел к мировой премьере своего "Распутина".

"Распутин"

Решение промоутера о приостановке продажи билетов на интерес к спектаклю никоим образом не отразилось. Зал "Палладиума" - одного из самых известных и престижных театров в центре британской столицы - был переполнен.

Как это неизбежно случается, череда скандалов не охладила, а, наоборот, лишь подогрела интерес к премьере. Не говоря уже о традиционном интересе обширного и постоянно растущего русскоязычного Лондона ко всему, что так или иначе связано с отечественной культурой - русская речь в зале если не преобладала, то была ощутимо заметна.

Образ зловеще-мистического монаха-старца, сыгравшего роковую роль в русской истории, как нельзя лучше подходит раздираемой противоречиями фигуре танцовщика.

"Он интересный человек, который в общем-то желал творить добро. Но он был монах-старец, он был целитель, а для того, чтобы исцелять людей, нужно сохранять чистоту. Юка Ойши сделала его историю очень человеческой. У Распутина были свои демоны, и в нем было немало темных сторон", - говорит Полунин о своем герое.

35-летний японский хореограф Юка Ойши уже ставила для Полунина два коротких спектакля по Стравинскому. "Распутин" - гораздо более амбициозный проект, в котором ее видение героя полностью совпадает с полунинской концепцией: "Я хотела показать темную зловещую сторону Распутина, но также и кроющийся в глубине его души свет".

Придуманное хореографом сценическое решение лаконично и несет в себе несколько прямолинейную аллегорию: "Я решила представить сцену в виде шахматной доски, так как многие участники этой драмы в разные моменты представляют свою силу и слабость. Распутин иногда главная фигура на доске, иногда просто пешка".

Участники драмы - Николай Второй (Алексей Любимов), императрица Александра Федоровна (Елена Ильиных), царевич Алексей (15-летний сербский танцовщик Джордже Каленич) и главный антагонист Полунина, князь Феликс Юсупов (Йохан Коббург).

В драматическом противостоянии Распутина и Юсупова довольно явственно просматривается гомоэротический элемент, на который в программе к спектаклю недвусмысленно намекает и сам Полунин - что на фоне гомофобного скандала выглядит особенно пикантно.

Автор музыки - 30 летний московский композитор Кирилл Рихтер. В России он становится все более и более популярным, и иногда его - на мой взгляд, совершенно необоснованно - причисляют к минималистам. Музыка "Распутина" звучала в записи и изобиловала экспрессивной перкуссией.

"Мне хотелось передать физически ощутимое приближение революции, ее фатальную неизбежность", - говорит композитор.

Публика встретила балет бурной овацией. Статус скандального, идущего наперекор течению артиста только укрепился.

Реакция прессы

А вот критика была беспощадной.

"Репутация Сергея Полунина еще дальше скатывается в пропасть"; "Сергей Полунин - тревожный портрет разрушающегося таланта"; "Танцовщик Сергей Полунин - недавняя суперзвезда, теперь объект презрения" - вот лишь некоторые из заголовков британской прессы.

Справедливости ради стоит сказать, что в немалой части рецензий львиная доля газетной площади уделяется не столько достоинствам или недостаткам балета, сколько перечислению подлинных и мнимых прегрешений танцовщика, его скандальным заявлениям и перечислению всех его приключений последних лет.

Достается, впрочем, и самому балету.

"Вялое действо нарочито показной эмоциональности и усиленного размахивания руками. Даже самые страстные поклонники Полунина должны чувствовать, что в балете этом чего-то не хватает. Не хватает на самом деле многого: хореографии, интеллекта, вкуса и техники". (New York Times)

"Впечатляющий, на грани безумия танец Полунина проявил темные стороны характера персонажа. Но спектакль был бы куда более убедительным, если бы у Полунина был благодарный хореографический материал, соответствующий полной драматизма музыке Кирилла Рихтера". (The Wonderful World of Dance)

"Хореография, которую, как кажется, едва-едва наскребли по сусекам, мечется между сонной пресностью и смехотворной мелодрамой. Циничная, отталкивающая, гнетущая постановка, удостоенная, тем не менее, бурной овации. Такое впечатление, что Полунин намеренно спускает свою художественную репутацию в пропасть - под как можно более громкие аплодисменты". (Daily Telegraph)

Сам Полунин, судя по всему, прекрасно отдает себе отчет, в чем корень его проблем. Но относится к этому философски и выносимые ему нынче суровые приговоры отнюдь не считает окончательными.

"Моя проблема состоит в том, что во всех областях своей жизни я хочу делать добрые дела, но при этом совершенно не думаю о том, что и в глазах других людей я должен выглядеть хорошо. Я поступаю инстинктивно. Интересно, что в течение семи лет обо мне говорили только хорошее, затем за четыре дня развернули мнение обо мне в противоположную сторону. Но я такой, какой я есть".

Полунину нет еще и 30-ти. Кто знает, быть может, он еще и дождется очередного разворота. Хотя с возрастом прозвище enfant terrible будет становиться все менее и менее уместным.