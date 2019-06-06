Сергей Полунин.

ФОТО: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Прошедшая в Лондоне мировая премьера нового спектакля Сергея Полунина "Распутин" омрачена негативным паблисити вокруг политических взглядов и гомофобных заявлений знаменитого танцовщика.

"Татуировка Путина на груди Полунина затмевает все" - такой заголовок газеты Guardian суммирует доминирующее в британской прессе отношение к Сергею Полунину, которое наложило неизгладимый отпечаток на прошедшую в Лондоне мировую премьеру его нового спектакля и стало камертоном всей медийной реакции на него.

К скандалам Полунину не привыкать. Они сопровождают практически всю карьеру родившегося в 1989 году в украинском Херсоне танцовщика.

Путь звезды

Начиналась эта карьера стремительно и успешно.

В девять лет он поступил в Киевское хореографическое училище, в 2002-м стал призером Международного конкурса имени Сержа Лифаря, а уже год спустя, в возрасте тринадцати лет, при поддержке фонда Рудольфа Нуреева, переехал в Лондон, чтобы учиться в Школе Королевского балета.