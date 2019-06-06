Сотрудника спасательной службы Латвии обвиняют в совращении детей

Пожарно-спасательная служба Латвии (ГПСС) уже несколько раз оказывалась в центре скандала. На этот раз один из сотрудников службы обвиняется в совращении малолетних и хранении наркотиков.
Латвийское Бюро внутренней безопасности (IDB) призвало прокуратуру Рижского окружного суда предъявить ему обвинение, сообщает TVNET со ссылкой на агентство LETA.
Он долгое время совращал и побуждал вступать в сексуальные отношения несколько лиц, не достигших возраста 16 лет.
Кроме того, выяснилось, что мужчина незаконно хранил дома наркотические вещества, за что также предусмотрена уголовная ответственность.
Архив агентства LETA свидетельствует, что в последнее время ГПСС коснулись несколько уголовных дел, начатых IDB. В конце марта по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге бюро задержало четырех должностных лиц управления ГПСС Рижского региона, в том числе командира.
В конце мая IDB по подозрению в принятии взятки задержало четырех сотрудников ГПСС бригады Курземского региона, в том числе обоих заместителей командира Романа Андрияускаса и Марсала Керимова.