Сотрудника спасательной службы Латвии обвиняют в совращении детей

Латвийское Бюро внутренней безопасности (IDB) призвало прокуратуру Рижского окружного суда предъявить ему обвинение, сообщает TVNET со ссылкой на агентство LETA.

Он долгое время совращал и побуждал вступать в сексуальные отношения несколько лиц, не достигших возраста 16 лет.

Кроме того, выяснилось, что мужчина незаконно хранил дома наркотические вещества, за что также предусмотрена уголовная ответственность.

Архив агентства LETA свидетельствует, что в последнее время ГПСС коснулись несколько уголовных дел, начатых IDB. В конце марта по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге бюро задержало четырех должностных лиц управления ГПСС Рижского региона, в том числе командира.