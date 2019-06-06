Стало известно, сколько миллионов принесут Эстонии съемки Нолана

У нового фильма всемирно известного режиссера Кристофера Нолана Tenet ("Догма") в Таллинне несколько съемочных мест. Удостоившаяся наибольшего внимания Лаагна-тэе в сюжете фильма играет роль, напрямую связанную с Эстонией, пишет Postimees.
"Пярнуское шоссе, Горхолл по тексту не связаны с Эстонией. Это места, где снимаются сцены массовки. Лаагна-теэ напрямую по сюжету фильма связана с Эстонией, поскольку тема Эстонии проходит сквозь фильм", - сказал министр культуры Тынис Лукас на сегодняшней пресс-конференции правительства.
Хотя больше всего внимания привлекло к себе возможное закрытие Лаагна-теэ, по словам Лукаса, есть у фильма Нолана и другие съемочные площадки, всего их 13.
Министр культуры понимает волнение гоуправы Таллинна в связи с закрытием Лаагна-теэ и неодобрительными высказываниями в адрес мэрии, но на другой чаше весов находятся 16 млн евро, предназначенные на съемки в Эстонии, а также новые партнеры и прибыль для строительных и транспортных фирм.
К съемкам фильма, кроме того, привлечены студенты Балтийской школы кино и медиа, 1200 человек массовки, и в случае успеха съемок для Эстонии откроются возможности по участию в подобных проектах в будущем.
"Положив все это на чашу весов, я прошу горуправу с умом всё взвесить", - сказал министр Лукас.
Он отметил, что по Лаагна-теэ люди могли бы передвигаться на автобусах, получив заодно культурный опыт от съемок. Премьер Ратас поддержал главу Минкульта. "Я согласен с каждым его словом. Это большое признание для тех, что развивал киноиндустрию в Эстонии на протяжении многих лет", - сказал Ратас.
По словам Ратаса, который сегодня утром встречался с мэром Таллинна Михаилом Кылвартом, Кристофер Нолан и Михаил Кылварт находятся на одной стороне. Премьер-министр выразил надежду на достижение компромисса.