Стало известно, сколько миллионов принесут Эстонии съемки Нолана

"Пярнуское шоссе, Горхолл по тексту не связаны с Эстонией. Это места, где снимаются сцены массовки. Лаагна-теэ напрямую по сюжету фильма связана с Эстонией, поскольку тема Эстонии проходит сквозь фильм", - сказал министр культуры Тынис Лукас на сегодняшней пресс-конференции правительства.

Хотя больше всего внимания привлекло к себе возможное закрытие Лаагна-теэ, по словам Лукаса, есть у фильма Нолана и другие съемочные площадки, всего их 13.

Министр культуры понимает волнение гоуправы Таллинна в связи с закрытием Лаагна-теэ и неодобрительными высказываниями в адрес мэрии, но на другой чаше весов находятся 16 млн евро, предназначенные на съемки в Эстонии, а также новые партнеры и прибыль для строительных и транспортных фирм.

К съемкам фильма, кроме того, привлечены студенты Балтийской школы кино и медиа, 1200 человек массовки, и в случае успеха съемок для Эстонии откроются возможности по участию в подобных проектах в будущем.

"Положив все это на чашу весов, я прошу горуправу с умом всё взвесить", - сказал министр Лукас.

Он отметил, что по Лаагна-теэ люди могли бы передвигаться на автобусах, получив заодно культурный опыт от съемок. Премьер Ратас поддержал главу Минкульта. "Я согласен с каждым его словом. Это большое признание для тех, что развивал киноиндустрию в Эстонии на протяжении многих лет", - сказал Ратас.