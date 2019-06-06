Ратас: ради безопасности страны можно платить энергетикам зарплату, даже если они не работают

На пресс-конференции правительства Ратас сказал, что встречался с представителями профсоюза энергетиков, и обсуждает со служащими Министерства экономики и коммуникаций возможности государства в решении проблемы Ида-Вирумаа.

«Людей, которые выполняют эту крайне важную и специфическую работу, нужно сохранить. Если сегодня мы видим, что так или иначе использование сланца в производстве электроэнергии снижается, у нас новые решения уже имеются на столе. Когда проходило обсуждение бюджетной стратегии государства, мы обсуждали вопрос рафинирующего завода, Eesti Energia работает над тем, чтобы открыть новый завод по производству масла, наличие которого является предпочтением для завода предварительной очистки», - сказал премьер-министр.

«Естественно, правительство взвешивает и такие возможности – если мы говорим о резерве электричества в целях безопасности или о стратегическом запасе – да, это может означать, что в какой-то момент нужно будет держать людей на зарплате, но реально они свою повседневную работу выполнять не будут», - сказал Ратас.

До сентября Eesti Energia новых решений принимать не будет, поскольку очень многое зависит от рыночной цены на квоту CO2.

Премьер-министр заверил, что ни в коем случае не нужно отправлять людей домой со дня, но нужно понимать, какие следы в окружающей среде оставляет Эстония: «Сланец, тут ничего не поделаешь, но его доля постепенно сокращается и это – реальность. Но мы должны быть умными, чтобы найти от этого еще более ценные продукты из этого сланца, например, то самое производство масла, и после примем решение о заводе предварительной очистки».

По словам министра финансов Мартина Хельме, хотя доля свободного от квот российского электричества на бирже Nord Pool составляет всего несколько процентов, на балтийском рынке, на который оно влияет, его доля составляет уже 20 процентов.

«Один вариант - ввести таможенную пошлину. Это политическое и деликатное решение, можно попросить у Евросоюза разрешения на государственную помощь. Мы знаем, что Польше это удалось, там государство может выделять своим производителям энергии квоты CO2, по сути, бесплатно, то есть они не должны покупать их на рынке, а могут использовать квоты по меньшим ценам, или вообще бесплатно», - сказал министр финансов.

Хельме признал, что в длительной перспективе решением станет замена сланцевого электричества на производство масла, где квоты не играют такой роли: «Тут нужны крупные инвестиционные решения: одно – о создании завода сланцевого масла, но вторым делом тут является завод по очистке. Мы говорим об инвестиционном решение в сотни миллионов евро».