Сотрудникам этой государственной службы жители Эстонии доверяют больше всего

78 процентов участников опроса выразили доверие Силам обороны, 73 процента – ополчению Кайтселийт и 69 процентов – органам местного самоуправления, сообщает BNS.

Президенту по итогам опроса выразили поддержку 64 процента респондентов, НАТО 63%, Европейскому Союзу 62%, судебной системе 60%, премьер-министру 53%, правительству 52% и Рийгикогу – 50% опрошенных жителей Эстонии.

Авторы исследование отметили, что как и прежде, меньше всего доверия у жителей Эстонии вызывают политические институты. Сальдо доверия к Рийгикогу и правительству – то есть, соотношение численности тех, кто доверяет и кто не доверяет им, учитывая период после выборов, оказалось достаточно высоким.

Различия в доверии спасателям, полиции и пограничникам, Европейскому Союзу и местным самоуправлениям между эстонцами и представителями других национальностей, были относительно невелики. В то же время, заметная разница в оценках была в отношении НАТО, Сил обороны, Кайтселийта и президента.

Если Силам обороны доверие испытывали 90 процентов эстонцев, то среди представителей других национальностей этот показатель составил 54%.

Ополчению Кайтселийт доверяют 86% эстонцев и 44% представителей других национальностей, в отношении НАТО соответствующие показатели составляют 77 и 35% соответственно.

Если президенту доверяют 70 процентов эстонцев, то среди неэстонцев этот показатель составил всего 50%.