Испытания для «Белой гвардии»: эстонская таможня не дала добро

На второй фестиваль МХТ привез спектакль «Белая гвардия», с которым, по словам директора «Золотой Маски в Эстонии» Светланы Янчек, с самого начала, что называется, не задалось.

Как взобраться на подиум?

Светлана Янчек посмотрела в Москве премьеру, спектакль ей очень понравился – она вступила в переговоры с режиссером спектакля Сергеем Женовачом, художественным руководителем Студии театрального искусства, которая на этом фестивале тоже показывала свои постановки - все складывалось прекрасно!

Но когда стали пробовать - пока чисто теоретически - вместить «Белую гвардию» на сцену театра «Эстония», стало понятно: поставить спектакль на эту сцену практически невозможно – наклонный металлический подиум, на котором разворачивается действие, слишком большой. Долго думали, как быть. Наконец, художник сказал: хорошо, попробуем сместить подиум вглубь. Но в театре «Эстония» оркестровая яма - значит, надо отодвинуть подиум еще дальше от зрителей. От этого варианта отказались и вернулись к первоначальному варианту.

ФОТО: Николай Шарубин

А подиум высокий, и он вплотную упирался в порталы, то есть в стены - для ступенек места не оставалось. Как актерам взбираться на подиум? Ладно, Пореченков и Хабенский – вскарабкаются. Но для героини в длинном платье это весьма, скажем так, непросто. А в этом спектакле занят еще актер Семчев – для него вообще пришлось строить специальные приспособления. Короче, для актеров «Белая гвардия» в Таллинне оказалась серьезным испытанием физической формы. Но это еще не все.

В этом спектакле во МХТе играют курсанты Кремлевского полка – они выходят на сцену с оружием, в форме.

«Мы написали письмо коменданту Кремлевского полка и получили категорический отказ: курсантов ни в какую заграницу не отпустят! Тогда договорились с Олегом Павловичем Табаковым, чтобы несколько спектаклей перед выездом в Эстонию сыграли студенты Школы-студии МХТ. А это больше двадцати человек! С трех курсов собрали мальчиков, подогнали под них шинели - ребята дважды сыграли в «Белой гвардии» и, таким образом, смогли порепетировать», - вспоминает Светлана Янчек.

Но и на этом испытания не закончились. Для того, чтобы построить декорации в театре «Эстония», требовался один день. Но места на сцене не только не хватало для железного подиума – его не было и для рабочих, собирающих декорацию. Укладка последних сегментов подиума тоже вылилась в большую проблему – потребовалось дополнительное время аренды, а, следовательно, сумма ее оплаты.

Ружья настоящие, хотя и не стреляют

«И вдруг – новая проблема. Машину с декорацией не пропускает эстонская таможня. В декларации значится: ружья такие-то – муляж. А ружья оказались – каждое! – номерные, с Тульского оружейного завода. Конечно, в дулах были просверлены дырки, стрелять из этих ружей невозможно, но это самые настоящие ружья», - поясняет Светлана Янчек.

ФОТО: Николай Шарубин

Эстонская таможня сказала: к употреблению ружья не годны, но это не муляжи!

Пятница. На следующий день – спектакль. Кто будет решать этот вопрос? Помогли депутаты парламента – объясняли таможенному начальству по телефону, писали письма.

«Часов в семь вечера мы получаем декорацию и понимаем, что выставить ее не успеваем. Ее сутки надо только монтировать, а еще запись света и множество других нюансов. У нас уже был невеселый опыт задержки спектакля – с «Царем Эдипом, когда отправляли самолет за Ксенией Раппопорт. Повторять его не хотелось. Считаю, что мы сделали невозможное – добавили персонал на разгрузку, договорились с театром «Эстония», что остаемся на ночь, монтировали всю ночь, еще полдня, потом быстро сделали свет…»

А когда облегченно вздохнули - спектакль начнется в 19 часов! – стало понятно, что актеры-то декорацию еще не видели. Они загримировались, оделись и пришли в 18.15 - походить по сцене. И обнаружили, что ступенек нет – см. выше.

Но самое главное - даже если задержать спектакль на час, ничего не изменится - поставить ступеньки просто некуда!

«И надо отдать должное актерам – не было скандалов, воплей, истерик. На подиум вскарабкивались, с подиума прыгали. Я считаю, это актерский подвиг», - говорит Светлана Янчек.