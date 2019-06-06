Эстонский футбол отмечает 110-летний юбилей

Как гласит официальная история первый футбольный матч в Эстонии состоялся 6 июня 1909 года. Местом проведения встречи стало поле у Белого маяка в Ласнамяэ. Первая футбольная встреча прошла между командами "Метеор" и "Меркурий" и завершилась победой "Метеора" 4:2.

В этом году юбилей эстонского футбола будет отмечен встречами Балтийского турнира для команд не старше 19 лет, а также встречей отборочного этапа Евро-2020 между Эстонией и Северной Ирландией.