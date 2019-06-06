Чт, 6.06.2019
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Эстонский футбол отмечает 110-летний юбилей

Eesti jalgpallikoondis A. Le Coq Arenal.

ФОТО: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

В Тарту и Таллинне пройдут матчи, посвященные юбилею эстонского футбола. В Тарту матчем юниорских сборных Эстонии и Финляндии откроется Балтийский турнир, а в субботу главная команда страны примет Северную Ирландию.

Как гласит официальная история первый футбольный матч в Эстонии состоялся 6 июня 1909 года. Местом проведения встречи стало поле у Белого маяка в Ласнамяэ. Первая футбольная встреча прошла между командами "Метеор" и "Меркурий" и завершилась победой "Метеора" 4:2.

В этом году юбилей эстонского футбола будет отмечен встречами Балтийского турнира для команд не старше 19 лет, а также встречей отборочного этапа Евро-2020 между Эстонией и Северной Ирландией.

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