Кроссовер Renault Koleos поменял моторы в Европе

В Европе Koleos может быть только дизельным, и теперь вместо двухлитрового мотора Energy dCi 175 (175 л.с., 380 Н•м) будет два двигателя Blue dCi: 1.7 (150 л.с., 340 Н•м) от собрата X-Trail и 2.0 (190 л.с., 380 Н•м), сопряженные с вариатором X-Tronic, передним и полным приводом All Mode 4x4-i. Что с того россиянам? У нас гамма, скорее всего, останется прежней.