Кроссовер Renault Koleos поменял моторы в Европе

Флагманский Renault Koleos второго поколения, который дебютировал в 2016 году, дождался планового рестайлинга. Французы утверждают, что кроссовер усовершенствован на всех уровнях: в дизайне экстерьера и салона, по технической части и мультимедийным технологиям.
В действительности же обновление получилось весьма скромным, поэтому на первый план вышла замена двигателей, пишет Drive.
В Европе Koleos может быть только дизельным, и теперь вместо двухлитрового мотора Energy dCi 175 (175 л.с., 380 Н•м) будет два двигателя Blue dCi: 1.7 (150 л.с., 340 Н•м) от собрата X-Trail и 2.0 (190 л.с., 380 Н•м), сопряженные с вариатором X-Tronic, передним и полным приводом All Mode 4x4-i. Что с того россиянам? У нас гамма, скорее всего, останется прежней.