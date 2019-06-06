Еще один российский нападающий привлек внимание европейских топ-клубов

По информации championat.com, за развитием 21-летнего футболиста следят лондонский «Арсенал», «Монако» и «Севилья». При этом не уточняется, рассматривают ли клубы вариант с приобретением форварда уже в летнее трансферное окно. Чалов является воспитанником ЦСКА, цвета которого защищает с 2016 года. В минувшем сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги, записав на свой счёт 15 голов (2 – с пенальти) в 30 матчах первенства. Московская команда финишировала четвёртой. Также в активе игрока 2 забитых мяча в 6 встречах группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которого «армейцы» заняли последнее место в квартете.