Министр Кинго: зарплату почтальонам Omniva нужно поднять

"Безусловно, я поддерживаю повышение зарплаты почтальонов. Мы начнем искать возможные решения и в ближайшее время отдельно обсудим на собраниях тему реорганизации почтовой сети", - сказала министр после вчерашней встречи с руководством Eesti Post.

Она добавила, что Министерству экономики и коммуникаций и Eesti Post нужно совместно стараться ради сохранения шестидневной доставки периодических изданий на дом подписчикам.

Кинго попросила руководство предприятия предоставить обзор структуры компании и оценить возможности по более эффективному руководству компанией.

Глава Eesti Post Анси Арумеэль пригласил министра посетить новый логистический и сортировочный центр Omniva и другие почтовые учреждения.

По сообщению Департамента конкуренции, государственное почтовое предприятие Omniva по действующему закону о почте не может без согласия адресатов направлять письма и периодику в посылочные автоматы.

"Ведомство открыто к поиску гибких решений, но в сегодняшней ситуации будет абсурдно, если человек должен будет проделать дальний путь ради заказанной им газеты. Тогда пропадает смысл выписывать периодику", - сказал в понедельник гендиректор Департамента конкуренции Мярт Отс.