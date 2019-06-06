Министр Кинго: зарплату почтальонам Omniva нужно поднять

По утверждению министра внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго, работники почтового предприятия Omniva явно нуждаются в росте зарплат, а периодические издания, несмотря на ценовое давление, должны поступать в почтовые ящики шесть дней в неделю.
"Безусловно, я поддерживаю повышение зарплаты почтальонов. Мы начнем искать возможные решения и в ближайшее время отдельно обсудим на собраниях тему реорганизации почтовой сети", - сказала министр после вчерашней встречи с руководством Eesti Post.
Она добавила, что Министерству экономики и коммуникаций и Eesti Post нужно совместно стараться ради сохранения шестидневной доставки периодических изданий на дом подписчикам.
Кинго попросила руководство предприятия предоставить обзор структуры компании и оценить возможности по более эффективному руководству компанией.
Глава Eesti Post Анси Арумеэль пригласил министра посетить новый логистический и сортировочный центр Omniva и другие почтовые учреждения.
По сообщению Департамента конкуренции, государственное почтовое предприятие Omniva по действующему закону о почте не может без согласия адресатов направлять письма и периодику в посылочные автоматы.
"Ведомство открыто к поиску гибких решений, но в сегодняшней ситуации будет абсурдно, если человек должен будет проделать дальний путь ради заказанной им газеты. Тогда пропадает смысл выписывать периодику", - сказал в понедельник гендиректор Департамента конкуренции Мярт Отс.
Планы Eesti Post по направлению писем и газет в посылочные автоматы портал новостей национального телерадиовещания озвучил пару недель назад. Премьер-министр Юри Ратас заявил на это, что почтовое госпредприятие обязано обеспечивать доставку прессы и писем на дом, в том числе в уездах и по выходным.