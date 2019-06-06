Почти каждый второй житель страны считает, что жизнь в Эстонии изменилась к лучшему

Как следует из опроса, проведенного по заказу Министерства обороны, оценки изменениям жизни в Эстонии последовательно улучшаются с 2015 года и, как свидетельствует проведенный в марте этого года опрос, и на этот раз оценка улучшилась в сравнении с результатами предыдущего опроса.

По оценке 35% жизнь осталась на прежнем уровне и 13% сообщили, что жизнь в Эстонии стала хуже.

По результатам опроса в октябре прошлого года, 42% сообщили, что жизнь в Эстонии изменилась к лучшему и 18% высказали противоположное мнение.

В сравнении с данными предыдущего опроса, возросла позитивная оценка изменений в первую очередь со стороны эстонцев. Почти половина опрошенных эстонцев в этот раз сообщила, что в последние годы жизнь в Эстонии стала лучше. Такого же мнения придерживаются 43% представителей других национальностей.

Более позитивно оценивают изменения в жизни Эстонии респонденты с высшим образованием, среди которых 57% увидели больше положительного. Среди людей со средним или средним специальным образованием позитивно оценили перемены в стране 47%, а среди людей с начальным образованием – 38%.

Среди семей с ежемесячным доходом менее 300 евро на члена семьи позитивные изменения в жизни в Эстонии отметили 44% опрошенных, с доходом от 301 до 400 евро – 40%; с доходом от 401 до 650 евро – 50% и выше 650 евро – 52% опрошенных.

По оценке авторов исследования, то обстоятельство, что оценки людей с менее высокими доходами стали более позитивными, может быть связано с эффектом влияния от введения новой ставки подоходного налога.