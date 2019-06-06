Внимание! Примите участие в новом вкусном розыгрыше!

Чт, 6.06.2019
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Колбаски Kabanoss от Rakvere.

ФОТО: Alina Birjuk

Портал Rus.Postimees разыгрывает две упаковки колбасок Kabanoss от Rakvere, в каждой из которых по 15 пачек. Тонкие колбаски прошли обработку горячим копчением, после чего были завялены. Превосходная закуска, попробуйте и убедитесь сами! Первый победитель получит классические колбаски Kabanoss, а второй - Kabanoss с сыром. Участвуйте в нашей игре!

Колбаски Kabanoss от Rakvere.

ФОТО: Alina Birjuk

У нас очень простые условия розыгрыша:

- Подпишитесь на нашу страницу в Instagram (https://www.instagram.com/ruspostimees/), если не сделали этого раньше;

- Поставьте ЛАЙК/LIKE публикации с розыгрышем;

- В комментариях к этой публикации в Instagram напишите - Rakvere.

Розыгрыш состоится 13 июня, имена победителей мы объявим в Instagram! Удачи в игре!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ! МЫ РАЗДАЕМ КОЛБАСКИ KABANOSS ОТ RAKVERE! Портал Rus.Postimees разыгрывает две упаковки колбасок Kabanoss от Rakvere, в каждой из которых по 15 пачек. Тонкие колбаски прошли обработку горячим копчением, после чего были завялены. Это превосходная закуска, попробуйте и убедитесь сами! Первый победитель получит классические колбаски Kabanoss, а второй - Kabanoss с сыром. Участвуйте в нашей игре! У нас очень простые условия розыгрыша: 🍖 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram (https://www.instagram.com/ruspostimees/), если не сделали этого раньше; 🍖Поставьте ЛАЙК/LIKE публикации с розыгрышем; 🍖В комментариях к этой публикации в Instagram напишите - Rakvere. Розыгрыш состоится 13 июня, имена победителей мы объявим в Instagram! Удачи в игре! #rakvere #kabanoss #розыгрыш #ruspostimees #колбаски #закуска

Публикация от Rus.Postimees.ee (@ruspostimees)

Колбаски Kabanoss от Rakvere.

ФОТО: Alina Birjuk

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