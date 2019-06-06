Внимание! Примите участие в новом вкусном розыгрыше!

Портал Rus.Postimees разыгрывает две упаковки колбасок Kabanoss от Rakvere, в каждой из которых по 15 пачек. Тонкие колбаски прошли обработку горячим копчением, после чего были завялены. Превосходная закуска, попробуйте и убедитесь сами! Первый победитель получит классические колбаски Kabanoss, а второй - Kabanoss с сыром. Участвуйте в нашей игре!