План по ликвидации одной полосы движения на улице Тулика может остаться нереализованным

Обнародованный прошлой осенью эскиз-проект предполагал сужение отрезка таллиннской улицы Тулика между Палдиским шоссе и улицей Эндла на одну полосу, но коммунальный департамент не исключает, что число полос движения останется прежним.
Cогласно проекту, на отрезке улицы Тулика со стороны Палдиского шоссе после реконструкции должна остаться только одна полоса движения автомобилей вместо двух, тогда как рядом появилась бы полоса для движения инвалидов и легкого транспорта, сообщил портал новостей ERR.
По словам заместителя руководителя Департамента коммунального хозяйства Рейо Весиаллика, проектирование находится в заключительной фазе, но каким будет итоговое решение, сказать пока невозможно.
По словам Весиаллика, по итогам анализа выяснилось, что менять число полос движения на улице Тулика было бы нецелесообразно.
"Мы исходим из имеющейся информации, что означает, что помимо улицы Тулика нужно смотреть и на другие перекрестки и при необходимости перенаправлять участников движения", - сказал Весиаллик.