Видео: в Казахстане на колесе обозрения внезапно перевернулась кабинка

Колесо обозрения стоимостью 330 миллионов тенге (более 760 тысяч евро) в Рудном было открыто 1 мая. Полный оборот оно совершает за 10 минут. В праздник единства народа Казахстана сотни желающих пришли познакомиться с необычным ракурсом родного города. В акимате отмечали, что ходило много разговоров о целесообразности установки аттракциона. Но, судя по тому, что желающих попробовать новое развлечение было хоть отбавляй (кассиры только и успевали продавать билеты, а контролеры - открывать и закрывать кабинки), все эти толки и пересуды перекрылись положительными впечатлениями рудничан.

Но 14 мая аттракцион был закрыт после того, как горожане запечатлели переворачивающуюся кабинку, в которой не было людей. Подрядчик объяснил происходящее халатностью работников, но Общество защиты прав потребителей Рудного подало иск о запрете эксплуатации колеса. И суд приостановил его работу на время проведения экспертиз и разбирательств, сообщает Tengrinews.kz.

В июне произошел новый, более зрелищный и пугающий инцидент. В этот раз во время сильного ветра кабинки сначала раскачивались, а потом одна из них начала вращаться, совершив 17 оборотов вокруг своей оси:

Представитель компании ТОО "АлатауГорСтрой", которая является исполнителем работ, прокомментировал инцидент порталу Tengrinews.kz. По их мнению, колесо абсолютно безопасное, а вращение - обычный закон физики.

"Кабинки сами по себе легкие, там идет железный сваренный короб, они обшиты алюминием, сверху идет оргстекло. Вчера был сильный ветер, кабинки поднимаются вверх, и на верхней точке они стоят сейчас. Порыв ветра был усиленный. Все из-за ветра, ничего криминального нет. Там идет мощный вал, сорвать кабинку никак не может. С людьми кабинка не перевернется, центр тяжести будет снизу. Это закон физики, принцип маятника. Все нормы и требования мы выдержали. (...) Все делалось на совесть. Делали так, чтобы гордиться, что мы собирали это колесо. А сейчас все грязью поливается. Можно бы было запустить колесо во время ветра, и кабинки верхние бы тогда там не находились постоянно, и тогда бы их не раскачало", - объяснил представитель компании-подрядчика Александр Коренев.