Чт, 15.08.2019
Если бы Эстония сейчас находилась в ситуации Венгрии, то через границу лилась бы река беженцев. Сергей Метлев
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  • Пропавшего в Таллинне два месяца назад пожилого мужчину нашли

Пропавшего в Таллинне два месяца назад пожилого мужчину нашли

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Пропавший Лембит

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Спустя более чем два месяца 77-летний Лембит, который покинул Ируский дом призрения 3 июня, найден. 

Бдительный человек заметил вчера вечером, 14 августа, Лембита в городском автобусе в Таллинне и сообщил в полицию. С Лембитом все в порядке, его доставили обратно в дом по уходу. 

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