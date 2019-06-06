Пропавшего в Таллинне два месяца назад пожилого мужчину нашли

Rus.Postimees.ee112Пропавшего в Таллинне два месяца назад пожилого мужчину нашлиПропавшего в Таллинне два месяца назад пожилого мужчину нашлиrus.postimees.ee 1 315 августа 2019, 16:31Пропавший ЛембитФОТО: Politsei- ja piirivalveametСпустя более чем два месяца 77-летний Лембит, который покинул Ируский дом призрения 3 июня, найден. Бдительный человек заметил вчера вечером, 14 августа, Лембита в городском автобусе в Таллинне и сообщил в полицию. С Лембитом все в порядке, его доставили обратно в дом по уходу. 1 3полиция