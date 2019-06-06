Чт, 6.06.2019
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  • В Таллинне потерялся пожилой человек: помогите его найти

В Таллинне потерялся пожилой человек: помогите его найти

Пропавший Лембит

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поисках 77-летнего Лембита, который покинул Ируский дом призрения. 

Вчера полиции сообщили, что около 15 часов пожилой мужчина перелез через забор Ируского дома по уходу и ушел в неизвестном направлении. Мужчина и раньше уходил таким образом, но всегда возвращался и помощь полиции в его поисках не требовалась.

Его рост 175 см, он среднего телосложения, у него седые волнистые волосы. У Лембита нет при себе документов и мобильного телефона.

У Лембита могут быть проблемы с памятью, его речь не всегда понятна. Ему нравится гулять, он говорил о том, что хочет посетить рынок Балтийского вокзала.

Полиция просит всех, кто видел Лембита или знает, где он может находиться, позвонить на номер 112.

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