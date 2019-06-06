Таллинн выделит 10 000 евро на «Утиное ралли»

Вице-мэр Бетина Бешкина, отвечающая за сферу социальной помощи и здравоохранения, подчеркнула, что организаторы благотворительной кампании «Утиное ралли» трудятся во благо детей и всего общества. «"Утиное ралли" стало своего рода столпом ценностей нашего общества, когда каждый может выразить заботу, сочувствие и сплоченность, а также внести свою лепту, чтобы помочь тем, кто нуждается в этом, - сказала Бешкина. – Сумма в 10 000 евро, выделяемая городом в поддержку "Утиного ралли" поспособствует продолжению этой традиции».