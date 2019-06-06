Помните Балтийскую цепь? Музей приглашает принять участие в создании интерактивной выставки

В этом году исполняется 30 лет со знаменательной даты, когда для создания 600-километровой Балтийской цепи на улицы и дороги в трех странах Балтии вышли почти два миллиона человек. Взявшись за руки, они выразили единое желание и стремление к свободе. Организаторами Балтийской цепи были национальные движения стран Балтии: Rahvarinne в Эстонии, Tautas fronte в Латвии и Sajūdis в Литве.

Выставка Vabamu создаст звуковую и памятную атмосферу, предоставив слово обычным людям, которые смогут поделиться своими личными воспоминаниями о Балтийской цепи. Выставка посвящена силе единодушия, сотрудничества и заботы, и через них она создаст интерактивную памятную атмосферу. У каждого посетителя выставки будет возможность вспомнить значение важного исторического дня из недавнего прошлого Эстонии, а также осмыслить свою гражданскую ответственность.

«Тридцать лет назад эстонцы, латыши и литовцы взялись за руки, чтобы в едином порыве обозначить свое право на свободу. Из того единодушия, веры в независимость стран Балтии и первоначально несколько утопичной идеи берет свое начало волна независимости, прокатившаяся по Восточной Европе, – сказала исполнительный директор Vabamu Кейю Телве. – Нам нужно вспомнить это чувство единения, которое объединило жителей Эстонии 30 лет назад. Нужно иметь такую ответственность, твердость и смелость, чтобы каждый день защищать свободу».

Выставку, посвященную Балтийской цепи откроют в творческом городке Telliskivi, в 100-метровом коридоре, который до этого не использовался и куда раньше людям не было смысла ходить. Место станет визуальным дополнением к говорящей о свободе выставке – исторический коридор, как будто вернет людей назад в советское время. С помощью видео и звука посетителям будут переданы воспоминания участников этого исторического события – воспоминания об ожиданиях, о стоянии между полями и лесами, о дороге домой, о совместном пении и о чувстве полного единения. Также можно будет прослушать звуковые отрывки освещения событий Балтийской цепи в международной прессе. Помимо интерактивной выставки в Telliskivi, запланирована двуязычная выставка плакатов, которые можно будет распечатать и повесить, как в посольствах Эстонии, так и в школах по всему миру.

Выставка в творческом городке Telliskivi откроется 23 августа, в тот самый день, когда 30 лет назад проходила через три страны Балтии людская цепь. Вместе с Эстонской телерадиовещательной корпорацией (ERR) музей ждет рассказы и письменные воспоминания людей (объемом до 1 страницы, вместе с контактами), а также фотографии до 10 июня по адресу baltikett@err.ee. Телерадиовещательная компания к 30-летию Балтийской цепи создаст документальный фильм, куда войдут отдельные воспоминания и истории, которые частично будут записаны в виде интервью. Все полученные материалы буду храниться в Vabamu, чтобы будущие поколения смогли ознакомиться со значительным событием в истории Эстонии и стран Балтии.