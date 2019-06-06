Решение ЕЦБ обрадует обладателей кредитов

Ранее совет ЕЦБ сообщал, что, как ожидается, процентные ставки удержатся на текущем уровне как минимум до конца 2019 года. Совет рассчитывает, что ключевые процентные ставки останутся на текущем уровне по крайней мере до конца 2019 года и в любом случае до тех пор, пока сохраняется необходимость обеспечить продолжающееся последовательное приближение инфляции в среднесрочной перспективе к уровням, которые будут ниже двух процентов, но близки к ним.

Совет ЕЦБ сохранил процентную ставку по основным операциям рефинансирования на отметке 0,00 процента, ставку по механизму кредитования на отметке 0,25 процента и ставку депозитного механизма на уровне −0,40 процента.

Совет ЕЦБ планирует продолжать реинвестировать поступления от погашаемых облигаций, приобретенных в рамках программы количественного смягчения (QE), в полном объеме в течение продолжительного периода после того, как начнет повышать процентные ставки, и в любом случае до тех пор, пока это будет необходимо для поддержания благоприятных условий ликвидности и поддерживающего в достаточной мере денежно-политического курса.