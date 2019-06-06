На следующей неделе в ТЦ Ülemiste откроются кинотеатр, батутный центр и спортклуб

После ремонта откроется зона общей площадью 40 000 кв.м, 13 000 кв.м. из которых – новая, преимущественно развлекательная, часть центра.

«В нашем кинотеатре Apollo будет возможность для игры театральных постановок, можно смотреть спортивные трансляции, устраивать вечера видеоигр. Это не обязательно должен быть лишь просмотр кинофильмов», – сказал директор торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс.

По его словам, идея увеличить количество мест для проведения досуга в центре не возникла в ответ на появление торгового центра T1.