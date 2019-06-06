На следующей неделе в ТЦ Ülemiste откроются кинотеатр, батутный центр и спортклуб

В следующий четверг, 13 июня, в торговом центре Ülemiste откроется новая развлекательная зона площадью 13 000 кв.м, на которой будут размещены кинотеатр с развлекательным центром O'Learys, спортклуб People, батутный центр и многое другое, пишет rus.err.ee.
После ремонта откроется зона общей площадью 40 000 кв.м, 13 000 кв.м. из которых – новая, преимущественно развлекательная, часть центра.
«В нашем кинотеатре Apollo будет возможность для игры театральных постановок, можно смотреть спортивные трансляции, устраивать вечера видеоигр. Это не обязательно должен быть лишь просмотр кинофильмов», – сказал директор торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс.
По его словам, идея увеличить количество мест для проведения досуга в центре не возникла в ответ на появление торгового центра T1.
Между тем в торговом центре Т1 18 июня откроется развлекательная виртуальная выставка для всей семьи Future Live, которая включает в себя 15 экспонатов, например, виртуальная комната, где можно узнать о зарождении звезд, интерактивная песчаная гора и интерактивные растения галактики будущего.