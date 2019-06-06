Lux Express и Eesti Buss требуют от государства компенсацию в размере более 500 000 евро

Руководство Lux Express и его дочернего предприятия Eesti Buss обратилось с заявлением в Министерство экономики и Министерство социальных дел с требованием компенсировать оказание услуги бесплатной перевозки, так как считает, что государство переложило обязательство по оказанию социальной помощи на плечи предпринимателей. Сумма требуемой компенсации за 2018 год составляет 537 219 евро, передает Rus.ERR.
В направленном 5 июня на имя Таави Ааса и Танеля Кийка заявлении за подписью члена правления Lux Express Хуго Осула сообщается о недополученном в результате возложенной на предприятие обязанности по оказанию бесплатных перевозок доходе, там же приложены расчет недополученного дохода и мнение юридического бюро Sorainen.
В настоящий момент, согласно Закону об общественном транспорте, на частных перевозчиков возложена обязанность предоставлять бесплатный проезд определенным категориям пассажиров (дошкольники, люди с ограниченными возможностями) на внутригосударственных маршрутах: это делается для того, чтобы устранить для таких пассажиров экономические препятствии в получении услуги автобусных перевозок.
В то же время, согласно Конституции, услуга социального обеспечения является обязанностью государства, и таким образом, по мнению юристов бюро Sorainen Карри Гинтера и Аллара Йыкса, в результате принятия Закона об общественном транспорте государство увиливает от выполнения прописанного в Конституции обязательства, своевольно переложив его на плечи перевозчиков.