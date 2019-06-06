Lux Express и Eesti Buss требуют от государства компенсацию в размере более 500 000 евро

В направленном 5 июня на имя Таави Ааса и Танеля Кийка заявлении за подписью члена правления Lux Express Хуго Осула сообщается о недополученном в результате возложенной на предприятие обязанности по оказанию бесплатных перевозок доходе, там же приложены расчет недополученного дохода и мнение юридического бюро Sorainen.

В настоящий момент, согласно Закону об общественном транспорте, на частных перевозчиков возложена обязанность предоставлять бесплатный проезд определенным категориям пассажиров (дошкольники, люди с ограниченными возможностями) на внутригосударственных маршрутах: это делается для того, чтобы устранить для таких пассажиров экономические препятствии в получении услуги автобусных перевозок.