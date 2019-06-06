Чт, 6.06.2019
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В московском аэропорту экстренно приземлился пассажирский самолет

Самолет. Иллюстративное фото.

ФОТО: HANNAH MCKAY / REUTERS

Самолет Airbus А-320, вылетевший из Домодедово в Бордо, вернулся в аэропорт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Собеседник агентства уточнил, что причиной стало срабатывание датчика неисправности шасси.

Приземление прошло благополучно, никто не пострадал.

Накануне из-за технических неполадок посадку в нештатном режиме совершил пассажирский Boeing 757-200, летевший из Анталии в Барнаул: в салоне сработала сигнализация о несимметричном выпуске закрылков.

Внимание к подобным инцидентам приковано после трагедии в Шереметьево, где 5 мая в результате экстренного приземления самолета Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.

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