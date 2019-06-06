В московском аэропорту экстренно приземлился пассажирский самолет

Накануне из-за технических неполадок посадку в нештатном режиме совершил пассажирский Boeing 757-200, летевший из Анталии в Барнаул: в салоне сработала сигнализация о несимметричном выпуске закрылков.

Внимание к подобным инцидентам приковано после трагедии в Шереметьево, где 5 мая в результате экстренного приземления самолета Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.