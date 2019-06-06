Предупредите близких: один звонок оставил женщину без 1400 евро

Женщине позвонили в среду утром на мобильный телефон с номеров с кодами Дании и Литвы, затем беседа перешла в Skype.

"С женщиной беседовали мужчины на русском языке, оставили вежливое и солидное впечатление. В ходе беседы женщину убедили, что ей предлагается возможность заработать, инвестировав деньги через торговую платформу, а потом можно будет вернуть свои деньги с прибылью, – рассказал ведущий следователь Йыхвиского отделения полиции Тармо Кютт. - Так как пострадавшая не очень хорошо разбирается в связанных с компьютером вопросах, то она действовала, руководствуясь указаниям позвонивших ей людей. К своему удивлению женщина обнаружила, что с ее счета исчезли 1400 евро".

Ведущий следователь просит всех людей, заинтересованных в приумножении своих сбережений, тщательно взвешивать все подобные предложения и сначала поискать информацию о таких маклерах в интернете. "Если вам предлагают возможность поиграть на бирже или инвестировать деньги, не соглашайтесь сразу же, возьмите время для того, чтобы оценить предложение. Расскажите о таком звонке друзьям или близким, позвоните в свой банк или проконсультируйтесь с заслуживающим доверие работающим в Эстонии финансовым учреждением", – советует Тармо Кютт.

„Молодые люди должны поговорить со своими пожилыми родственниками о возможных схемах мошенничества и имеющихся рисках, хотя среди жертв такого мошенничества есть также люди молодого и среднего возраста", – сказал полицейский.

Окружной прокурор Вируской окружной прокуратуры Мари Луук пояснила, что в их практике встречались случаи, когда после того, как были сделаны первые переводы, мошенники перезванивали жертве и предлагали или еще более выгодный процент, либо предлагали вернуть деньги, но для этого надо было снова заплатить. В итоге жертва лишалась всех переведенных денег.

"Также были случаи, когда мошенники предлагают зарегистрироваться на торговых платформах в интернете, но для этого они желали получить дистанционных доступ к компьютеру. Жертву просили инсталлировать в свой компьютер программу, при помощи которой мошенники получают доступ к банковскому счету жертвы и могут таким образом делать переводы без ведома жертвы, – рассказала Мари Луук. - Также были случаи когда, получив доступ к личным данным жертвы, на имя жертвы брался заем, а деньги переводились на счета, которые контролируются мошенниками".

Окружной прокурор подчеркивает, что ко всем поступающим по телефону предложениям инвестировать надо относиться критично.

"Самый простой совет – спросите у себя, понимаете ли вы до конца, как работает эта система. Если вы не понимаете, что на самом деле происходит с вашими деньгами и кто за этим стоит, не инвестируйте, – говорит Мари Луук. - Обязательно посмотрите информацию об этих фирмах в интернете. Любая информация о том, что это может быть мошенничество, должна действовать отрезвляюще".

Луук добавила, что у кибер-преступности нет границ и часто за такими предложениями стоят находящиеся заграницей криминальные группировки, которые заманивают с свои сети как жителей Эстонии, так и других государств.

"Но если вы стали жертвой таких мошенников, следует быстро сообщить об этом полиции", – сказала окружной прокурор.

Для выяснений всех обстоятельств последнего происшествия было начато уголовное производство о компьютерном мошенничестве. Производство ведет Йыхвиское отделение полиции, ведением производства руководит Вируская окружная прокуратура.