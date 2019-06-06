Мелкие магазины не соблюдают новое требование по размещению алкоголя в торговом зале

В законе не прописаны конкретные руководства для продавцов, как им размещать в магазине горячительные напитки таким образом, чтобы потребитель с ними не сталкивался. Поэтому владельцам магазинов приходится самим искать решение и ждать и надеяться, что проверяющих чиновников оно устроит.

"Я перечитал <новые правила> десять раз сверху вниз и снизу вверх и понял, что если нет возможности делать перегородку на площади в 30-40 квадратных метров, нет смысла и лабиринт строить. У нас всегда алкоголь был за прилавком", - говорит владелец магазинов в Треймани и Хяэдемеэсте Аго Тяхисте.

Площадь магазина в Хяэдемеэсте - около 30 квадратных метров, в Треймани - около 80. По словам Тяхисте, на такой небольшой площади не получится построить отдельный бокс для алкоголя, как это сделали большие сетевые магазины.

Предприниматель также выразил мнение, что если какой-то чиновник захочет придраться, причина найдется. "Один раз все окей, в другой раз - нет", - говорит он.

Точных указаний Тяхисте не получал. "Я подумал, что можно будет с кем-то поговорить, спросить специалистов, но до сих пор их не нашел", - добавил он.

Пресс-секретарь Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Анне-Май Хелемяэ передала, что подходящее техническое решение по выполнению требований к продаже алкоголя торговцы должны подыскивать сами, поскольку закон не устанавливает четкого и единственно возможного решения по ограничению доступности алкоголя. По этой причине, департамент не может давать продавацам советы и рекомендации.

Представитель департамента при этом отметила, что продавцы стали чаще к ним обращаться.