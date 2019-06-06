Смех и грех: спасательная операция с "вращающейся мамашей" стала интернет-мемом

74-летняя туристка получила травму головы при падении, спасатели связались с ней и решили, что лучшим выходом будет поднять пострадавшую на вертолете.

Но перевозка пошла не по плану — из-за турбулентности женщина начала вращаться на тросе. Спасатели рассказали, что обычно вращение носилок предотвращается благодаря специальному тросу, который в данном случае не сработал. Они отметили, что похожие инциденты уже происходили раньше.

Спасенную окрестили "вращающейся мамашей" ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

По неподтвержденным данным, пострадавшая совершила за неполные две минуты 175 оборотов, но не получила дополнительных травм в результате действий авиаторов, отделавшись тошнотой и головокружением. Затем её доставили в травматологический центр.

Видеозапись выложил в соцсети местный телеканал abc15.com. По данным Washington Post, за сутки видео просмотрело 10 млн человек. В комментариях люди принают, что видео одновременно смешит и ужасает. Оказавшуюся в неприятной ситуации женщину в социальных медиа окрестили "вращающейся мамашей".