Чт, 6.06.2019
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Смех и грех: спасательная операция с "вращающейся мамашей" стала интернет-мемом
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Arizonas päästeti eakas matkaja, kes sai hüüdnimeks Pöörlev mammi

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

В США 4 июня спасатели эвакуировали на вертолёте пожилую женщину, которая отправилась в поход по горам Аризоны и получила травму. Видеозапись этой спасательной операции, прошедшей не совсем так, как задумывалось, стала хитом в социальных медиа и к сегодняшнему дню превратилась в мем.

74-летняя туристка получила травму головы при падении, спасатели связались с ней и решили, что лучшим выходом будет поднять пострадавшую на вертолете.

Но перевозка пошла не по плану — из-за турбулентности женщина начала вращаться на тросе. Спасатели рассказали, что обычно вращение носилок предотвращается благодаря специальному тросу, который в данном случае не сработал. Они отметили, что похожие инциденты уже происходили раньше.

Спасенную окрестили "вращающейся мамашей"

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

По неподтвержденным данным, пострадавшая совершила за неполные две минуты 175 оборотов, но не получила дополнительных травм в результате действий авиаторов, отделавшись тошнотой и головокружением. Затем её доставили в травматологический центр.

Видеозапись выложил в соцсети местный телеканал abc15.com.  По данным Washington Post, за сутки видео просмотрело 10 млн человек. В комментариях люди принают, что видео одновременно смешит и ужасает. Оказавшуюся в неприятной ситуации женщину в социальных медиа окрестили "вращающейся мамашей".

В интернете уже появилась версия видео, на которую фоном наложена соответствующая теме песня - хит группы Dead or Alive 1980-х годов «You Spin Me Round» ("Ты меня вращаешь").

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