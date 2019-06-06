Курьез: воры сели перевести дух и попались полиции

В субботу полицейский патруль заметил в Раквере двух человек, которые тащили тяжелый стол. Тяжелая ноша оказалась украденной, а стражи правопорядка задержали 22-летнего и 34-летнего мужчин.
Стол бы украден с променада Раквере, где время от времени стоит будка и продают пончики. Владелец будки Хандо сказал Virumaa Teataja, что речь идет о передвижном пункте продаж и в тот день на променаде они не работали. Но шестиместный стол, который настолько тяжелый, что по словам Хандо, его даже двум мужчинам тяжело нести, был на месте. Как говорят, именно вес стола и сгубил воров — на бульваре Кастани они сели, чтобы перевести дух.
По словам Хандо, его вызвали в полицию, чтобы опознать стол. Он собирается посетить отделение полиции в пятницу. «Скоро будут Дни города и стол очень нужен», - сказал он.