Курьез: воры сели перевести дух и попались полиции

Стол бы украден с променада Раквере, где время от времени стоит будка и продают пончики. Владелец будки Хандо сказал Virumaa Teataja, что речь идет о передвижном пункте продаж и в тот день на променаде они не работали. Но шестиместный стол, который настолько тяжелый, что по словам Хандо, его даже двум мужчинам тяжело нести, был на месте. Как говорят, именно вес стола и сгубил воров — на бульваре Кастани они сели, чтобы перевести дух.