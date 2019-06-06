Тендер на покупку восьми новых трамваев провалился

Предприятие «Таллиннский городской транспорт» (TLT) заявило о завершении международного тендера на покупку восьми новых трамваев, так как предложение единственного участника конкурса не отвечало установленным требованиям.
Глава TLT Денис Бородич сообщил, что, по всей вероятности, к 2021 году не будет готова и ветка в порт, для которой предназначались новые трамваи, передает Rus.ERR.
TLT намеревался в течение трех лет приобрести восемь новых трамваев, которые обеспечили бы предприятию способность обслуживать в будущем новые трамвайные линии. На конкурс поступило одно предложение – от испанской фирмы Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), у которой Таллинн уже купил 20 трамваев, но оно не отвечало установленным в тендере условиям.
По словам Бородича, участник тендера не пожелал изменить условия своего предложения и после переговоров, поэтому, согласно закону, тендер пришлось прекратить: «Сейчас мы думаем, как изменить условия тендера или число заказываемых трамваев, чтобы новый конкурс был более привлекательным для производителей».