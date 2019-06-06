Заначка в стиле царской России: в Эстонии внутри снаряда вместо взрывчатого вещества нашли деньги
Вчера, 5 июня, в Пярнумаа нашли снаряд, внутри которого вместо взрывного вещества были купюры царского времени, сообщает Спасательный департамент.
Западно-Эстонская группа саперов вчера отреагировала на вызов в волость Ляэнеранна в Хельмкюлла, где во время необходимых для установки септика землекопных работ было обнаружено взрывное устройство. По оценке саперов, речь шла о снаряде в 150 мм времен Первой мировой войны. Саперы установили, что взрывное устройство можно транспортировать и доставили в специальное место для уничтожения. Но при уничтожении снаряда выяснилось, что внутри вместо взрывчатого вещества находятся деньги.
Главный сапер Западно-Эстонской группы Олег Шапкин сказал, что речь идет о различных купюрах царского времени, которые были выданы в период с 1898 по 1910 года. «Купюры в хорошем состоянии и в ходе взрыва не пострадали. Всего различными купюрами около 5100 рублей», - сказал Шапкин.
Руководитель отделения археологии Департамента охраны памятников старины Улла Кадакас сказала, что речь идет о тайнике, то есть внутрь снаряда купюры положили осознанно, чтобы скрыть от возможной угрозы. «Тайники находятся нечасто, последний подобный случай помню был в 2011 году, когда в Пярнумаа в ходе реставрации церкви Михкеля в арке нашли спрятанные там подсвечники».
На основании найденных материалов, вероятно, можно установить владельца, поэтому речь не идет об археологической находке в понимании Закона об охране памятников старины. Но с культурной точки зрения находка важная, поэтому Кадакас надеется, что местные вместе с региональными музеями выяснят обстоятельства случившегося и раскроют историю попадания денег в снаряд.
При нахождении взрывного устройства у себя в саду или в другом месте следует помнить, что:
- Любое взрывное устройство опасно.
- Найденного взрывного средства нельзя касаться, поскольку движение может его активировать.
- О находке следует сообщить в Центр тревоги по номеру 112 и следовать инструкциям.
- Оставить Центру тревоги свои контакты.
- Предупредить находящихся поблизости людей и не подпускать никого к снаряду.