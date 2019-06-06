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В полиции Иерусалима теперь работают и трансгендеры

Гей-парад в Иерусалиме, 3 августа 2017 г.

ФОТО: Reuters / Scanpix

Полиция Иерусалима в течение последних месяцев приняла нескольких трансгендеров на обучение, сообщает The Times of Israel.

На данный момент один из них, представляющий себя как женщину, уже прошел обучение и несет службу в полиции. Об этом полицейский департамент города рассказал в преддверии 18-го ежегодного гей-парада.

Безопасность примерно 30 тысяч участников парада, который проходит сегодня в Иерусалиме, обеспечивают около 2,5 тысяч стражей порядка. 

Ранее были задержаны два консервативных активиста, якобы строившие планы по срыву мероприятия.

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