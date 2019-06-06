Профессор - о ситуации с Рейди-теэ: чем больше дорог, тем больше машин

Он прокомментировал заказанное властями Таллинна исследование, согласно которому, уменьшение числа полос движения на перекрестке возле памятника "Русалка" увеличит загрязнение среды. Коммунальный департамент отказывается обнародовать данные исследования, но утверждает, что данные однозначно говорят о том, что усеченный вариант строительства Рейди-теэ, о котором удалось договориться с общественностью, будет загрязнять воздух гораздо сильнее, чем дорога, возводимая по изначальному проекту.

"Довольно интересно, что обсуждение возникло вокруг документа, который никто не видел. Но если мы говорим об уменьшении полос движения, то мы говорим о компромиссном проекте, так что это все же вариант, с которым люди более-менее согласны", - отметил Севчук.

На вопрос ведущей, что принесет с собой строительство Рейди-теэ в более широком варианте, Севчук выразил надежду, что этого не произойдет. "Рейди-теэ - это лишь симптом или один очень яркий пример организации дорожного движения в Эстонии и особенно в Таллинне", - считает ученый.

Он пояснил, что в последние лет двадцать у нас была стратегия, исходящая из того, что чем больше пробки, тем больше дороги. "Мы как бы пытаемся избавиться от пробок за счет строительства", - сказал он, добавив, что этот опыт знаком многим большим городам.

Но на деле, чем больше мы строим пространства для машин, тем больше этих машин оказывается на дорогах: это спрос, рожденный предложением. Поэтому, считает Севчук, в Таллинне нужно изменить парадигму. "Нашей целью должно быть увеличение удельного веса общественного транспорта", - считает он.